Šešok: U biznisu treba imati sreće, a zbog 3. maja ne spavam

Čelnici kompanija Iskra, Telemach, Violeta, Pliva i Tokić otkrili su kako planiraju rast, ulaganja, automatizaciju i akvizicije u 2027.

Pišu: Tomislav Pili i Anamarija Mujanović

Što će odrediti planiranje u idućoj godini bila je tema prvog panela pod nazivom 'Izazovi u 2027. – Kako se pripremiti', održanog u srijedu na 18. Liderovoj konferenciji Dan velikih planova. Kad se kaže planiranje, prva su pomisao investicije, a Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha, kazao je kako su investicije treći generator rasta BDP-a. Privatne investicije su te koje mogu osigurati dugoročniji ekonomski rast i treba ih poticati, dodao je.

- Naša grupacija je uložila 700 milijuna eura, veliki dio tog ciklusa je za nama, ali telekomi su kapitalno intenzivna djelatnost. Kapacitete moramo udvostručiti svake dvije do tri godine – istaknuo je Ježina.

Dan velikih planova 2026.

1. panel:

Adrian Ježina

Geopolitička nesigurnost bit će golem izazov, kazala je Zsuzsanna Ortutay, predsjednica Uprave Ine, ali iz perspektive te kompanije to je i dostupnost sirove nafte. - Sada nam investicija, koju smo završili ove godine i koja radi u punom opsegu, pomaže jer možemo prerađivati znatno širi raspon različitih vrsta sirove nafte – istaknula je čelnica Ine.

Dan velikih planova 2026.

1. panel:

Zsuzsanna Ortutay

Krunoslav Pavlinić, vlasnik i izvršni direktor tvrtke MDK Građenje, istaknuo je da je kompanija i dalje u fazi rasta, iako su zadnje tri godine donijele izniman rast. - Svih tih godina razmišljamo o stabilizaciji profita i rizika. Plan nam je za 2027. još više posložiti tu stabilizaciju – kazao je Pavlinić, naglasivši kako smanjenje projekata vezanih za obnovu namjerava u idućim godinama nadomjestiti stanogradnjom.

Dan velikih planova 2026.

1. panel:

Krunoslav Pavlinić

Zanimljivi stavovi okupljenih panelista mogli su se čuti na pitanje prate li ključne pokazatelje uspješnosti (KPI). Klemen Šešok, predsjednik Uprave Iskra grupe, kazao je kako ne prati 'klasične' KPI-eve. - U sustavu od 2000 ljudi bitno nam je da odrade što treba i da je klima dobra. Kad je to dvoje u plusu, znam da će biti i financijski pokazatelji – kazao je Šešok.

Slično razmišlja i Krunoslav Pavlinić, pojasnivši da je u građevinskoj branši glavni rok izvedbe, budžet i kvaliteta gradnje. - Ako to funkcionira, bit će i sve ostalo – istaknuo je Pavlinić.

Klemen Šešok je podsjetio da je slovenska Iskra prvo remontno brodogradilište kupila prije sedam godina. - Tada nisam znao ništa o brodogradnji. No, napravili smo nešto na što sam jako ponosan. Nakon toga smo rekli 'idemo dalje'. Tako smo došli do 3. maja zbog kojeg ovih dana ne spavam. Nadalje, nakon što smo preuzeli Elku, imali smo puno sreće. Tko kaže da u biznisu sreća nije bitna, vara se – poručio je Šešok.

Dan velikih planova 2026.

1. panel:

Krunoslav Pavlinić

Domaće kompanije spremne su na rizike

U uvjetima geopolitičkih i ekonomskih nesigurnosti iznimno je važno kreirati okvir za jačanje otpornosti. Ipak, prema onome što se ove godine moglo čuti na Danu velikih planova, domaće su kompanije iznimno spretne i spremne na rizike, a otpornost drže u malom prstu.

Generalni direktor za Adria klaster u Nomad Foodsu, tvrtke koja je vlasnik brenda Ledo, Ivan Babić na panelu je istaknuo da kompanija otpornost gradi kroz fokus na ljude, opskrbni lanac te smanjenje sezonalnosti.

- Ne možemo se više natjecati jeftinim radom. Hrvatska danas ima veće plaće nego prije i isključivo automatizacija donosi veću profitabilnost – rekao je Babić.

Dodao je da je Ledo nekada bio izrazito vezan uz sezonu, dok je širenjem na regiju smanjena ovisnost o hrvatskom tržištu i obali. Predsezona i posezona, naglasio je, mogu se znatno razlikovati od glavne sezone pa zahtijevaju posebno planiranje. Ipak, Nomad Foods u idućoj godini očekuje rast od oko pet posto, a prostor za daljnji razvoj vidi i u inovacijama te bržem prilagođavanju potrebama potrošača.

Dan velikih planova 2026. Panel 2, Upravljanje rizicima i otpornost: Ivan Babić

Vlasnik Violete Petar Ćorluka naglasio je da kompanija posluje na tržištima na kojima se natječe s najvećim svjetskim multinacionalnim kompanijama, pri čemu velik dio otpornosti temelji na tehnologiji i motiviranim zaposlenicima.

- Meni su konzultanti govorili da višak kapitala mogu staviti u dionice ili kriptovalute, ali rekao sam da bih radije ulagao u kompaniju nego u tako nešto – poručio je Ćorluka.

Violeta, prema njegovim riječima, proizvodnju temelji na visokom stupnju automatizacije, dok stabilnost opskrbnog lanca nastoji osigurati dugoročnim odnosima s dobavljačima, čak i kada to znači nešto višu cijenu.

Violeta je kroz Lastu prisutna i u segmentu hrane, a sada pokreće i proizvodnju smrznutih kroasana i pekarskih proizvoda pa će za te potrebe izgraditi i potpuno robotizirano, odnosno automatizirano, skladište.

Dan velikih planova 2026. Panel 2, Upravljanje rizicima i otpornost: Petar Ćorluka

Čelnica Plive Nikolina Dizdar Čehulić istaknula je da otpornost kompanije ne znači da je ona zaštićena od svih poremećaja, nego da se s njima može nositi bez zaustavljanja poslovanja.

- Otpornost ne znači da vas kriza neće pogoditi, otpornost znači da vas kriza neće paralizirati -rekla je Dizdar Čehulić.

Plivi pripadnost Tevi omogućuje pristup većem broju tržišta, ali je istodobno čini ovisnom o širem sustavu i njegovim sudionicima. Poseban izazov farmaceutskoj industriji predstavlja opskrbni lanac jer promjena dobavljača zbog stroge regulative nije jednostavan ni brz proces. Kao važan temelj otpornosti izdvojila je nove tehnologije, ali i suradnju svih sudionika sustava, te dodala da Pliva pomno prati najavljena ulaganja u istraživanje i razvoj u okviru industrijske politike.

Dan velikih planova 2026. Panel 2, Upravljanje rizicima i otpornost: c

Na visokoj razini otpornosti trenutno je i Tokić grupa, a njezin predsjednik Uprave Ivan Šantorić naglasio je da otpornost nije došla preko noći.

- Dugo je trajalo, a i dalje traje, jačanje otpornosti. Uspoređujemo se s najboljima i kroz akvizicije smo imali priliku mnogo toga naučiti – rekao je Šantorić.

Tokić grupa iskustva u upravljanju rizicima crpi i iz članstva u međunarodnoj buying grupi u aftermarket industriji, što joj omogućuje raniji uvid u trendove i probleme koji se pojavljuju na zapadnim tržištima. Za sljedeću godinu kompanija ima čvrst poslovni plan, a nakon IPO-a ubrzava strateške projekte i ulaganja. Među prioritetima je dovršetak distribucijskog centra opremljenog suvremenom tehnologijom autonomnih robota, dok su daljnje akvizicije također dio razvojnih planova.