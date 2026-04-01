Hrvatska pušta u prodaju 35 tisuća tona dizela iz obveznih zaliha

Intervencija je dio šireg plana Europske unije zbog blokada u Hormuškom tjesnacu i pada proizvodnje na Bliskom istoku

Vlada je u srijedu donijela odluku o puštanju na tržište 35 tisuća tona dizela iz obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, čiji je smisao sudjelovanje u europskim naporima za stabilizaciju tržišta, te se ne radi o izvanrednoj mjeri ili situaciji, jer je opskrba gorivom u Hrvatskoj redovna.

Otpuštena količina iz zaliha za Hrvatsku predstavlja 4,39 dana prosječnog dnevnog neto uvoza, 4,1 dan prosječne dnevne potrošnje odnosno oko 4,7 posto obveznih zaliha. Te količine će se i zanoviti.

Agencija za ugljikovodike će pustiti obvezne zalihe na tržište, po tržišnim cijenama.

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je da se ne radi ni o kakvoj izvanrednoj mjeri ni situaciji, nego se mjera donosi u duhu solidarnosti sa zemljama koja su to primorane napraviti.

- U smislu sigurnosti naše opskrbe, apsolutno imamo sve pod kontrolom - rekao je Šušnjar.

Kako je objasnio, 10. ožujka održan je sastanak Međunarodne agencije za energiju na kojem je dogovoreno da će se otpustiti 400 milijuna barela (oko 54,3 milijuna tona) ekvivalenata sirove nafte iz obveznih zaliha država članica. Mjera je na nivou EU-a donesena radi stabilizacije tržišta pogođenog poremećajima u tranzitu kroz Hormuški tjesnac i smanjenom proizvodnjom na Bliskom istoku.

Iako Republika Hrvatska nije članica Međunarodne agencije za energiju, može sudjelovati u zajedničkoj koordiniranoj akciji u duhu europske solidarnosti i zajedništva, s 35 tisuća tona dizelskog goriva, odnosno preračunato u ekvivalente sirove nafte 261 tisuću barela.

Šušnjar je podsjetio da je Hrvatska u ožujku 2022. godine zbog ruske invazije na Ukrajinu već sudjelovala u dvije zajedničke koordinirane akcije puštanja obveznih zaliha na tržište tijekom koje je u prvoj akciji pustila 22 tisuće tona, a u drugoj 32 tisuće tona dizelskog goriva na tržište.