Njemačka ekonomija snažno ubrzava. Zašto je hrvatski izvoz uspavan?

Prognoze rasta njemačkog BDP-a podignute su i za tri puta, na 1,3 posto. Istodobno, naš izvoz u najveće gospodarstvo EU-a viši je 0,4 posto

Gospodarstvo našeg vodećeg trgovinskog partnera iznenađujuće ubrzava, no upitno je hoće li se to značajnije odraziti na domaće izvoznike, a time i cijelo gospodarstvo. U poplavi vijesti o uvjerljivim pobjedama desničarske Alternative za Njemačku na dvama pokrajinskim izborima te izbacivanju Volkswagena iz europskog dioničkog indeksa Eurostoxx, relativno je nezapaženo prošla vijest kako su znatno poboljšane prognoze rasta vodećeg europskog gospodarstva.

Kako navodi Reuters, njemački ekonomski instituti u utorak su bitno poboljšali svoje prognoze rasta BDP-a. Tako Institut za makroekonomsku politiku (IMK) umjesto prijašnjih 0,6 posto očekuje da će njemački BDP ove godine porasti za 1,3 posto. Kao glavni razlog boljih prognoza IMK se poziva na znatno viši izvoz od očekivanog te utjecaj masivnog investicijskog programa aktualne vlade kancelara Friedricha Merza. Bitno je podignuta i prognoza za 2027. godinu – umjesto 0,9 posto, ekonomisti tog instituta sada očekuju rast od 1,4 posto.

Veći izvoz, veća ulaganja

Ova se prognoza naslanja na prošlotjednu vijest o ažuriranoj prognozi ekonomskog instituta IW. Krajem prošloga tjedna ta je institucija utrostručila prognoze rasta njemačkog gospodarstva u ovoj godini, s 0,4 posto - koliko je IW očekivao u svibnju - na sadašnjih 1,2 posto. Kao i IMK, razloge poboljšane prognoze IW također vidi u snažnijem izvozu i javnoj potrošnji u prvom polugodištu.

Što se tiče izvoza, podaci njemačkog statističkog ureda Destatisa pokazali su da je u prvom polugodištu izvoz iznosio 818 milijardi eura i bio gotovo četiri posto viši nego godinu ranije. Za iduću godinu IW-ovi ekonomisti nešto su oprezniji; očekuju rast BDP-a od približno jedan posto, zahvaljujući snažnijoj osobnoj potrošnji i investicijama.