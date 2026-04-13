Infobip: Kako je u garaži u Vodnjanu nastajao prvi hrvatski jednorog

U dva desetljeća od startupa iz garaže do 1,85 milijardi eura prihoda – Infobip je postao globalni lider u telekomunikacijskim platformama

Dana 13. travnja 2006. u Sudski je registar upisan Infobip – tvrtka koja će iz Vodnjana izrasti u najveću hrvatsku tehnološku kompaniju, prvog domaćeg ‘jednoroga' i globalnog lidera u komunikacijskim platformama. Upis je bio tihi administrativni čin, gotovo neprimjetan, no pokazat će se kao početak jedne od najvažnijih poduzetničko‑tehnoloških priča modernog hrvatskog gospodarstva.

Početak na dva laptopa

Infobip su 2006. pokrenuli Silvio Kutić i Izabel Jelenić, dok se Silvijev brat Roberto Kutić pridružio tri godine kasnije. Polazna točka bio je jednostavan SMS‑gateway razvijen na dva laptopa i dva mobitela u garaži u Vodnjanu – ali ono što je slijedilo bio je brzi rast koji je u samo desetljeće pretvorio malu istarsku tvrtku u globalni komunikacijski infrastrukturni sustav koji povezuje milijarde korisnika i tisuće korporacija širom svijeta.

Globalna prekretnica

Globalna prekretnica dolazi 2020. kada Infobip prikuplja 200 milijuna dolara investicije od One Equity Partners, čime njegova procijenjena vrijednost prelazi prag od milijardu dolara — postajući tako prvi hrvatski jednorog. Iste godine kupuje OpenMarket, američku tvrtku iz Seattlea specijaliziranu za cloud messaging, dodatno učvršćujući poziciju na američkom tržištu. Slijedi akvizicija Peerless Networka 2022., jedne od većih telekomunikacijskih mreža u SAD‑u.