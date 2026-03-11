Manje regulative, ali okolišni rizici i dalje dominiraju

Omnibus donosi smanjenje broja poduzeća obveznika ESG-a i količine podataka obveznih za izvještavanje, a u postupku je i revizija Europskih standarda za izvještavanje o održivosti

pišu: Katarina Kulić, menadžerica za klimatske promjene i održivost u Deloitteu; David Dobrinić viši savjetnik za klimatske promjene i održivost u Deloitteu

Završetak prošle godine donio je napokon raspletanje ključnih nedoumica vezanih uz izmjene ​regulativnog okvira EU-a za izvještavanje o održivosti. Europska komisija u veljači 2025. predstavila je paket​ Omnibus, plan za pojednostavnjenje niza propisa o održivosti, kako bi smanjila administrativno opterećenje i ojačala konkurentnost europskih poduzeća. Nakon višemjesečnih pregovora u institucijama Europske unije, praćenih intenzivnim raspravama i različitim zahtjevima zainteresiranih strana, nova su pravila napokon usuglašena i službeno potvrđena u prosincu prošle godine. Tako je završilo razdoblje regulativne neizvjesnosti koje je zamijenilo ključno pitanje: kako se najbolje strateški prilagoditi izmijenjenomu regulativnom okviru?

Najvažnije promjene

Najvažniji ishod Omnibusa ​znatno je smanjenje kruga poduzeća obveznih izvještavati o održivosti, za čak 90 posto na razini EU-a. U revidiranom opsegu Direktive o korporativnom izvještavanju o održivosti (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) i taksonomije EU-a obuhvaćena su poduzeća s više od tisuću zaposlenih i godišnjim prihodima većim od 450 milijuna eura. Prag za primjenu Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje (Corporate Sustainability Due Diligence Directive – CSDDD) podignut je još više pa sad obveze u vrijednosnome lancu obuhvaćaju samo najveća poduzeća – ona s više od pet tisuća zaposlenika i više od milijardu i pol eura prihoda.