M San kreditom od 14,6 milijuna eura refinancira obveznicu

Za M San prošla je godina bila prijelomna, u kojoj je kompanija svjesno optimizirala poslovanje kako bi otvorila prostor za snažniji rast

M San Grupa objavila je na Zagrebačkoj burzi da je sklopila ugovor o dugoročnom kreditu u iznosu od 14,6 milijuna eura na razdoblje od pet godina s godišnjom otplatom 10 posto glavnice sa Zagrebačkom bankom.

Sredstva od kredita namijenjena su refinanciranju postojeće obveznice kompanije ukupne nominalne vrijednosti 110 milijuna kuna s dospjećem 20. srpnja 2026. godine.

– Refinanciranjem postojećeg duga Društvo produljuje ročnost svojih obveza, optimizira strukturu zaduženja i osigurava stabilan izvor dugoročnog financiranja poslovanja – naveli su iz M San Grupe.

Ta je grupacija, koja se sastoji od dvadesetak tvrtki u deset zemalja, u 2025. uprihodila 443,8 milijuna eura, što je za 11,6 posto manje nego godinu ranije. Paralelno s padom prihoda, slabiji su i operativni rezultati poslovanja (EBITDA je smanjena za 17 posto, a EBIT za 31 posto), dok je ostvarena neto dobit Grupe, u iznosu od 2,8 milijuna eura, lani bila 28,7 posto manja nego u 2024. godini.

Za M San prošla je godina bila prijelomna, u kojoj je kompanija svjesno optimizirala postojeće poslovanje kako bi otvorila prostor za snažniji i kvalitetniji rast u budućnosti, a u ovu je godinu ušla s ‘jasno definiranim smjerom, stabilnim temeljima i fokusom na profitabilnost, razvoj i tržišnu ekspanziju’, kako su objavili.

Ključni strateški iskorak pritom predstavlja pokretanje projekta MSAN 3.0, sveobuhvatne transformacije poslovnog modela na razini svih društava distribucije unutar Grupe. Riječ je o dubinskoj reorganizaciji koja uključuje razdvajanje poslovanja, uz moguću uspostavu novih pravnih subjekata i jasno pozicioniranje ključnih segmenata: M San, Zelena i Vivax.

Rezultati u prošoj godini provedenih promjena, čiji je cilj povećanje operativne učinkovitosti (novi model distribucije u Hrvatskoj, digitalna transformacija, uspostavljanje nove organizacijske strukture…), već su vidljivi u lanjskim pokazateljima poslovanja matične kompanije.

Iako je, naime, tvrtka M San u prošloj godini imala pad poslovnih prihoda po istoj stopi kao i cijela Grupa, njezini operativni rezultati imali su suprotan smjer. Tvrtka je ostvarila prihod od 303,4 milijuna eura, pri čemu joj je EBITDA porasla 37 posto, EBIT 48 posto, a neto dobit čak 196 posto, na 3,8 milijuna eura.