Tržište rada

Ubrzava se val kolektivnih otkaza: HZZ otkriva gdje se najviše reže

25. lipnja 2026.
Fired office worker leaving her workplace and humanoid robot staring at herthe impact of AI on employment, silent firing, quiet firing, umjetna inteligencija, radno mjesto, otkaz, otkazi, otpuštanje, AI
foto Shutterstock
Antonija Knežević
Antonija Knežević
Dodajte Lidermedia u omiljeni Google izvor

Broj radnika obuhvaćenih kolektivnim viškom lani je skočio gotovo 70 posto, a među najvećim slučajevima su Bjelin, DS Smith, Gredelj i banke

Gašenje proizvodnje, zatvaranje pogona i otpuštanje velikog broja radnika više nisu tek sporadični incidenti na hrvatskom tržištu rada. Najnovija najava slovenske grupacije Kansai Helios o gašenju proizvodnje u zagrebačkom Chromosu i otkazima za oko stotinu ljudi još je jedna u nizu vijesti koja se uklapa u taj zabrinjavajući val. 

 Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), poslodavci su u 2025. godini prijavili 48 obavijesti o kolektivnom višku radnika, kojima je bilo obuhvaćeno 2.561 radnika, od čega 1.369 žena. U usporedbi s 2024. godinom, kada su zaprimljene 32 obavijesti za 1.518 radnika, riječ je o snažnom skoku: broj najava poslodavaca porastao je za 50 posto, dok je broj radnika obuhvaćenih kolektivnim viškom povećan za gotovo 69 posto. U 2023. godini kolektivnim viškom proglašeno je 1405 radnika.  

Cni trend preselio se i u 2026. godinu.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Otkazi#Tržište Rada#Chromos#Ds Smith Belišće#Privredna Banka Zagreb#Zagrebačka Banka#TŽv Gredelj#Zatvaranje Pogona
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right