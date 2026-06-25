Ubrzava se val kolektivnih otkaza: HZZ otkriva gdje se najviše reže

Broj radnika obuhvaćenih kolektivnim viškom lani je skočio gotovo 70 posto, a među najvećim slučajevima su Bjelin, DS Smith, Gredelj i banke

Gašenje proizvodnje, zatvaranje pogona i otpuštanje velikog broja radnika više nisu tek sporadični incidenti na hrvatskom tržištu rada. Najnovija najava slovenske grupacije Kansai Helios o gašenju proizvodnje u zagrebačkom Chromosu i otkazima za oko stotinu ljudi još je jedna u nizu vijesti koja se uklapa u taj zabrinjavajući val.

Prema službenim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), poslodavci su u 2025. godini prijavili 48 obavijesti o kolektivnom višku radnika, kojima je bilo obuhvaćeno 2.561 radnika, od čega 1.369 žena. U usporedbi s 2024. godinom, kada su zaprimljene 32 obavijesti za 1.518 radnika, riječ je o snažnom skoku: broj najava poslodavaca porastao je za 50 posto, dok je broj radnika obuhvaćenih kolektivnim viškom povećan za gotovo 69 posto. U 2023. godini kolektivnim viškom proglašeno je 1405 radnika.

Cni trend preselio se i u 2026. godinu.