Macron zadržao Trumpa, ali G7 ostao bez odgovora

Macron je otvorio pitanje kineskog izvoza, no bez Pekinga nije bilo odgovora na kineski suficit od 1,2 bilijuna dolara.

Fokus na Ukrajinu i Bliski istok te strahovanje hoće li Donald Trump uspjeti ostati do kraja sastanka najvažniji su naglasci trodnevnog okupljanja najrazvijenijih država svijeta (G7). Čelnici sedam najbogatijih država – ne nužno i najutjecajnijih – od ponedjeljka do srijede družili su se u francuskome mjestašcu Évian-les-Bainsu, poznatome po izvorima vruće ljekovite vode.

Uz domaćina, predsjednika Emmanuela Macrona, na sastanku na vrhu u luksuznome hotelu Royal bili su i kanadski premijer Mark Carney, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska i japanska premijerka Giorgia Meloni i Sanae Takaichi, britanski premijer Keir Starmer te američki predsjednik Donald Trump.