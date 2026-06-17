Samit G7

Macron zadržao Trumpa, ali G7 ostao bez odgovora

17. lipnja 2026.
Emmanuel Macron

Francuski predsjednik Emmanuel Macron

foto Shutterstock
Tomislav Pili

Macron je otvorio pitanje kineskog izvoza, no bez Pekinga nije bilo odgovora na kineski suficit od 1,2 bilijuna dolara.

Fokus na Ukrajinu i Bliski istok te strahovanje hoće li Donald Trump uspjeti ostati do kraja sastanka najvažniji su naglasci trodnevnog okupljanja najrazvijenijih država svijeta (G7). Čelnici sedam najbogatijih država – ne nužno i najutjecajnijih – od ponedjeljka do srijede družili su se u francuskome mjestašcu Évian-les-Bainsu, poznatome po izvorima vruće ljekovite vode.

Uz domaćina, predsjednika Emmanuela Macrona, na sastanku na vrhu u luksuznome hotelu Royal bili su i kanadski premijer Mark Carney, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska i japanska premijerka Giorgia Meloni i Sanae Takaichi, britanski premijer Keir Starmer te američki predsjednik Donald Trump.

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#G7#Emmanuel Macron#Donald Trump#Politički Samit#Kina#Globalna Ekonomija
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