Europski parlament potvrdio trgovinski sporazum između SAD-a i EU-a

EU će suspendirati povlastice ako SAD do kraja 2026. nastavi s primjenom carinske stope veće od 15 posto na proizvode od čelika i aluminija

Europski parlament u utorak je odobrio dva zakonodavna prijedloga kojim je potvrđen trgovinski sporazum između Europske unije i SAD-a nakon što su u njega dodane sigurnosne klauzule.

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, u jeku republikanske trgovinske ofenzive prema cijelom svijetu, u kolovozu 2025. na golf igralištu Tunberry dogovorili su carinski sporazum za ublažavanje trgovinskih tenzija.

Dvije strane tada su se složile o gornjoj granici carina od 15 posto za većinu uvoza iz EU-a, uključujući automobile i autodijelove, a EU se zauzvrat obvezao ukinuti carine na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode poput svinjetine i mliječnih proizvoda.

Europski parlament u međuvremenu je zahtijevao da se u konačni sporazum uvedu mehanizmi koji će zaštititi Uniju u slučaju daljnjih prijetnji ili eskalacija s druge strane Atlantika, poput one koje joj dopušta poništenje svojih obaveza ako Trump zaprijeti novim carinama.

Prijedlogom glavne uredbe, usvojene s 440 glasova 'za', 151 'protiv' i 50 'suzdržanih', ukidaju se carine na sve industrijske proizvode SAD-a i osigurava povlašteni pristup tržištu za širok raspon prehrambenih i poljoprivrednih američkih proizvoda, priopćio je EP.

U sklopu dogovora je klauzula koja EU-u omogućuje suspenziju povlastica ako SAD do 31. prosinca 2026. nastavi primjenjivati carinsku stopu višu od 15 posto na proizvode dobivene od čelika i aluminija. Washington je u kolovozu prošle godine dodao 407 kategorija na popis proizvoda od čelika i aluminija, na koje se primjenjuju više carine.

Parlament i Vijeće postigli su dogovor i o zaštitnom mehanizmu ako nove američke carinske povlastice dovedu do povećanja uvoza do razine koje ozbiljno šteti gospodarstvu EU-a.

Komisija će na temelju te odluke moći pokrenuti istragu, a svaka tri mjeseca će morati obavještavati Parlament i Vijeće Europske unije o trendovima na tržištu.

Bernd Lange, njemački socijalist, predsjednik odbora EP-a za trgovinu i pregovarač o sporazumu, rekao je da su se njime postigle ‘znatno robusnije zaštitne mjere nego što je to bilo prvotno predviđeno’.

- Pretvaranjem obveza EU-a iz zajedničke izjave u zakonodavni okvir, ova uredba postaje dio obrambenog alata EU-a: ona ne samo da jača i stabilizira trgovinske odnose između EU-a i SAD-a, već EU-u daje i mogućnost odgovora ako Sjedinjene Države ne ispune svoj dio dogovora – naglasio je.

Ranije u svibnju Trump je postavio rok do 4. srpnja za provedbu trgovinskog sporazuma EU-a i SAD-a, upozorivši da će carine porasti na ‘znatno više razine’ ako rok ne bude ispoštovan.

Hrvatska zastupnica Željana Zovko, sudionica pregovora u ime europskih pučana, u izjavi za Hinu ocijenila je da je Europa dobila ‘izuzetno dobre uvjete’ te je sada ‘zaštićena’ i u ‘puno mirnijim vodama’.

Ona smatra da je "vrhunac" sporazuma takozvana klauzula 'sunset' koja omogućuje EU-u da mijenja carinsku politiku u slučaju preplavljivanja europskog tržišta, a Komisiju obvezuje da izvještava o gospodarskim kretanjima.