Šikljan: DDG Group nakon Novotehne planira nova preuzimanja

Početak je to realizacije širenja Grupe koja već u svom sastavu ima Degrad i koja uz vođenje projekata Grupa sada jača i izvedbeni dio

DDG Group preuzeo je većinski vlasnički udio u riječkoj građevinskoj tvrtki Novotehna, ali se čini, barem po najavi osnivača Grupe Denisa Šikljana, da je to tek dio realizacije plana njezinog širenja.

Još prije Novotehne članica Grupe postala je tvrtka Degrad koja se bavi inženjeringom i realizacijom građevinskih projekata, dok je sam DDG zadužen za razvoj i upravljanje investicijskim projektima. Razvija Design & Build platformu koja povezuje pripremu investicije, razvoj projektnog koncepta, vođenje projektiranja, upravljanje troškovima i rokovima te izgradnju i opremanje.

Šikljan kaže da preuzimanjem Novotehne Grupa dodatno jača izvedbeni dio tog modela.

- Vlastita građevinska operativa omogućuje nam bolju kontrolu nad raspoloživim kapacitetima, organizacijom radova i kvalitetom izvedbe. Ulaganje vlastitog kapitala u pojedine nekretninske projekte zasebna je poslovna odluka, koju promatramo kroz kvalitetu i opravdanost svakog projekta. Osnovni smisao ove akvizicije jest osnažiti našu sposobnost razvoja i realizacije investicija – kaže vlasnik DDG Groupa.