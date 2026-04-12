SAD i Iran bez dogovora, primirje i Hormuz pod znakom pitanja

Višesatni pregovori SAD-a i Irana u Islamabadu završili bez dogovora, a krhko primirje i sudbina Hormuškog tjesnaca ostaju neizvjesni

SAD i Iran nisu uspjeli postići dogovor o okončanju rata unatoč višesatnim pregovorima koji su u nedjelju završeni u pakistanskome glavnom gradu Islamabadu, čime je dovedeno u pitanje krhko primirje, piše agencija Reuters.

Obje strane jedna drugu okrivljuju za neuspjeh 21-satnih pregovora o okončanju borbi u kojima su tisuće ljudi poginule, a cijene nafte na globalnoj razini porasle od početka sukoba prije više od šest tjedana.

"Loša vijest je da nismo postigli dogovor, i mislim da je to loša vijest za Iran puno više nego za Sjedinjene Američke Države", rekao je novinarima potpredsjednik JD Vance, čelnik američkog izaslanstva, neposredno prije nego što je napustio Islamabad.

"Dakle, vraćamo se u Sjedinjene Države bez dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije", dodao je.

Američko izaslanstvo kasnije je napustilo Pakistan, rekla su dva pakistanska izvora za Reuters.

Američke crvene linije: nuklearni program i sigurnost

Vance je rekao da je Iran odlučio ne prihvatiti američke uvjete, uključujući i odustajanje od izgradnje nuklearnog oružja.

"Moramo vidjeti afirmativnu obvezu da neće razvijati nuklearno oružje i sredstva koja bi im omogućila da ga brzo proizvedu. To je glavni cilj predsjednika Sjedinjenih Država i to je ono što smo pokušali postići ovim pregovorima", rekao je.

Razgovori u Islamabadu, nakon prekida vatre ranije ovog tjedna, bili su prvi izravni sastanak SAD-a i Irana u više od desetljeća i razgovori na najvišoj razini od Islamske revolucije 1979. godine.

Iranske optužbe i ključne točke razilaženja

Iranska poluslužbena novinska agencija Tasnim izjavila je da su "pretjerani" američki zahtjevi ometali postizanje sporazuma.

Drugi iranski mediji izvijestili su da postoji dogovor o nizu pitanja, ali da su Hormuški tjesnac i iranski nuklearni program glavne točke razilaženja.

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da su pregovori vođeni u ozračju nepovjerenja. "Prirodno je da nismo trebali očekivati ​​da ćemo postići dogovor u samo jednoj sesiji", citirali su glasnogovornika iranski mediji.

"Nužno je da strane nastave poštovati svoju obvezu prekida vatre", rekao je pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar u izjavi nakon pregovora.

Dvije strane su se u utorak složile oko dvotjednog prekida vatre u pokušaju da se okonča rat koji je počeo 28. veljače zračnim napadima SAD-a i Izraela na Iran.

Hormuški tjesnac i Trumpova poruka

Na kratkoj konferenciji za novinare, Vance nije spomenuo ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključne točke kroz koju prolazi oko 20 posto svjetskih energetskih zaliha, a koju je Teheran blokirao od početka rata.

Vance je rekao da je tijekom pregovora razgovarao s predsjednikom Donaldom Trumpom čak desetak puta.

Ali čak i dok su se pregovori nastavljali, Trump je u subotu rekao da dogovor nije u potpunosti potreban.

„Pregovaramo, hoćemo li postići dogovor ili ne, meni je svejedno, jer smo pobijedili“, rekao je novinarima.

U američkom izaslanstvu bili su posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, a u iranskom predsjednik parlamenta Mohamad Baker Kalibaf i ministar vanjskih poslova Abas Aragči.

„Bilo je promjena raspoloženja s obje strane, a temperatura je rasla i padala tijekom sastanka“, rekao je pakistanski izvor misleći na rani krug pregovora koji su se nastavili preko noći.

Islamabad, grad s više od 2 milijuna stanovnika, bio je zatvoren tijekom pregovora, a na ulicama su bile tisuće pripadnika paravojnih snaga i vojnika.

Prije početka pregovora, visoki iranski izvor rekao je Reutersu da je SAD pristao odmrznuti imovinu u Kataru i drugim stranim bankama. Američki dužnosnik demantirao je da su pristali vratiti novac.

Osim oslobađanja imovine u inozemstvu, Teheran zahtijeva kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, isplatu ratne odštete i prekid vatre u cijeloj regiji, uključujući i Libanon, prema iranskoj državnoj televiziji i dužnosnicima.

Teheran također želi naplaćivati ​​pristojbe brodovima koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

Tri supertankera prošla, stotine brodova i dalje blokirane

Unatoč neslaganju u Islamabadu, tri supertankera natovarena naftom prošla su u subotu kroz Hormuški tjesnac, pokazali su podaci o pomorskom prometu, što se čini kao prvi izlazak brodova iz Zaljeva od sporazuma o prekidu vatre između SAD-a i Irana.

Stotine tankera još uvijek su zaglavljene u Zaljevu, čekajući izlazak tijekom dvotjednog razdoblja primirja.

Trumpovi navedeni ciljevi su se mijenjali, ali kao minimum želi slobodan prolaz za globalni brodski promet kroz tjesnac i onemogućavanje iranskog programa obogaćivanja uranija kako bi se osiguralo da ne može proizvesti atomsku bombu.

Teheran je dugo nijekao da želi izgraditi nuklearno oružje.

Američki saveznik Izrael bombardira pripadnike Hezbolaha koji podržava Teheran u Libanonu i tvrdi da sukob nije dio primirja između Irana i SAD-a.

Iran inzistira na tome da borbe u Libanonu moraju prestati.