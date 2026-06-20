Mališanima edukativne igračke, praščićima ekološke žvakalice

Umjesto da se zadubljuju u šarene ekrane, djeca zahvaljujući igračkama od ekoloških materijala razvijaju motoričke vještine

Iako je rođen i odrastao u Austriji, Krešimir Hagljan, osnivač i direktor tvrtke Fasal Bio, podrijetlom je iz Hrvatske, kamo je prije četrnaest godina odlučio doći i pokrenuti biznis, i to ni manje ni više nego proizvodnju vlastitoga ekološkog materijala nazvanoga Naturion kao alternative konvencionalnoj plastici, ali i prvih proizvoda od toga istog materijala na osnovi drva – igračaka za djecu i kućne ljubimce.

– Počeli smo u jednoj garaži u Bestovju, s jednim strojem. Klasični početak – započinje s osmijehom svoju priču Krešimir, inače inženjer plastike, svjestan da tako zvuči svaka ambiciozna poduzetnička priča koja poslije preraste u nešto veće, ali u njihovu je slučaju doista tako i bilo.