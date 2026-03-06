Overturizam ubija: Dijeli se novac za jačanje otpornosti i održivosti

Protiv masovnog turizma, koji postaje sve veće opterećenje za hrvatska turistička mjesta, treba se boriti održivošću i dodanom vrijednošću

Najpoznatija europska turistička odredišta Venecija, Rodos, Firenca, Barcelona, Amsterdam… posljednjih godina muku muče s prevelikim brojem turista, što ugrožava infrastrukturu i održivost. Primjerice, stanovnici Barcelone prosvjedovali su još 2024. jer je grad od 1,6 milijuna stanovnika 2024. posjetilo 26 milijuna turista.

Općenito je stanovništvo u najposjećenijim odredištima sve nezadovoljnije. No najbolji primjer posljedica masovnog turizma je Dubrovnik, koji se prema istraživanju platforme Holidu iz 2023. našao na prvome mjestu preopterećenih europskih turističkih odredišta jer je imao 36 turista na jednog stanovnika. I prošle godine, prema statistikama, zabilježio je oko 1,5 milijuna dolazaka turista.