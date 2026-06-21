Porezne oaze u Hrvatskoj: HUP traži kraj nepravednog oporezivanja

Analitičari ističu da treba smanjiti porezne razlike koje potiču prikriveno zapošljavanje i rentijerstvo umjesto produktivnih ulaganja

Najavljene izmjene oporezivanja paušalnih obrta, u onim slučajevima kada je riječ o prikrivenom zapošljavanju, treba gledati kroz prizmu porezne evazije kao rezultat visokog poreznog klina na srednje i više plaće. Naime, kako u ovotjednoj analizi ekonomskih kretanja Hrvatske udruge poslodavaca navode Ivan Odrčić i Hrvoje Stojić, paušalno oporezivanje ima važnu ulogu za razvoj poduzetništva, no treba napraviti razliku između stvarnog obrtništva i prikrivenog zapošljavanja.

Broj paušalnih obrta povećan je s 90.968 na kraju 2020. na više od 133 tisuće krajem 2025. godine, odnosno za gotovo 50 posto u samo pet godina. Istodobno, najnoviji Vladin prijedlog predviđa povećanje poreznog i doprinosnog opterećenja za paušalne obrte s primitcima iznad 19.900 eura godišnje, dok za približno 60 posto obrta ne bi bilo promjena.

Čak i nakon implementacije najavljenog poreznog povećanja, Hrvatska će imati jedan od najvelikodušnijih poreznih tretmana ‘paušalaca’ u EU, i među rijetkima je koje imaju takav režim bez vremenskog ograničenja.

Narušavanje tržišnog natjecanja

Problem nastaje kada se iste ili vrlo slične aktivnosti oporezuju bitno različito ovisno o pravnom obliku poslovanja. Takve razlike narušavaju tržišno natjecanje, potiču prebacivanje rada i prihoda u porezno povoljnije oblike poslovanja te stvaraju pritisak na poduzeća koja posluju kroz standardne oblike zapošljavanja.

Cilj reforme ne treba biti povećanje poreznog opterećenja stvarnih poduzetnika, već postupno smanjivanje poreznih razlika koje nisu utemeljene na stvarnom poduzetničkom riziku.

Odrčić i Stojić smatraju da je posebnu pozornost potrebno posvetiti kratkoročnom turističkom najmu. Hrvatska već godinama snažno usmjerava kapital prema nekretninama i rentijerskim aktivnostima, dok istodobno produktivni dio gospodarstva bilježi usporavanje rasta investicija. U takvim okolnostima opravdano je preispitati porezni tretman djelatnosti koje ostvaruju značajne prihode uz osjetno povoljnije oporezivanje od rada i poduzetništva.

Usmjeravanje kapitala u produktivnost

Umjesto novih poreza na investicije i kapital, prioritet bi trebao biti uklanjanje poreznih nejednakosti – u prvom koraku kroz izjednačavanje poreznog tretmana kratkoročnog i dugoročnog iznajmljivanja, a srednjoročno s općim porezom na dohodak od nesamostalnog rada.

HUP zato zagovara daljnje ograničavanje maksimalnog dohotka paušalnih obrta, izjednačavanje poreznog tretmana usporedivih aktivnosti i manji porezni klin na srednje i više plaće, kako bi se poticali produktivnost, zapošljavanje i ulaganja u djelatnostima koje stvaraju višu dodanu vrijednost.