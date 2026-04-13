APIS IT godinama predvodi prema broju razvijenih softverskih rješenja

Fokus je na završetku velikih projekata iz NPOO-a, širenju kapaciteta podatkovnih centara te na kibernetičkoj sigurnosti i AI infrastrukturi

Ulaganjem u povećanje kapaciteta podatkovnih centara čiji je korisnik donedavno bio javni sektor APIS IT otvorio je novi tržišni segment poslovanja te privukao korisnike i iz privatnog sektora. Predsjednik Uprave te tvrtke Saša Bilić tvrdi da je dodatna vrijednost koja ih izdvaja na tržištu njihov Nadzorno-operativni centar u režimu 24/7 koji omogućuje kontinuiran nadzor, brzo otkrivanje i pravodobno rješavanje incidenata. APIS IT razvija poslovanje u tri smjera: završetak velikih projekata iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, daljnje jačanje infrastrukture proširivanjem kapaciteta i opsega poslovanja podatkovnog centra te nove usluge i rješenja u području kibernetičke sigurnosti i razvoju AI infrastrukture.

Kakvi su rezultati poslovanja podatkovnih centara kojima upravlja APIS IT, a koji se razlikuju od komercijalnih podatkovnih centara?

– APIS IT-ovi podatkovni centri, za razliku od ostalih komercijalnih u Hrvatskoj, nastali su primarno radi osiguravanja stabilnosti i sigurnosti ključnih državnih sustava. Stoga se njihova uspješnost tradicionalno ne mjeri isključivo prema kriteriju profitabilnosti, nego prema dostupnosti, otpornosti i kontinuitetu rada infrastrukture na kojoj počiva digitalno funkcioniranje države. Međutim, zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima u proširenje kapaciteta, što nam je otvorilo i tržišni segment poslovanja, stalnoj modernizaciji i jačanju sigurnosnih standarda naši podatkovni centri bilježe iznimno stabilne i pozitivne poslovne rezultate uz visoku iskorištenost kapaciteta i rastuću potražnju. Danas možemo govoriti o dvostrukoj ulozi svojih podatkovnih centara: s jedne strane ostajemo temelj državne digitalne infrastrukture, a s druge strane podatkovni centri postaju sve važniji izvor prihoda za tvrtku, i zbog potreba javnog sektora i zbog sve većeg interesa tržišnih korisnika. Ukratko, s rastom potražnje riječ je o jednoj od naših najstabilnijih i najperspektivnijih poslovnih cjelina.

Koje su prednosti i nedostaci te razlike kad je riječ o razvoju poslovanja?

– Prednost je, prije svega, visoka razina povjerenja jer upravljamo infrastrukturom koja mora zadovoljiti najviše sigurnosne i regulativne standarde. To nas prirodno pozicionira kao partnera za najzahtjevnije sustave. Naše lokacije u Zagrebu i Jastrebarskom geografski su odvojene, imamo visok stupanj redundancije, a DC Jaska posjeduje certifikat Tier 3 za dizajn, prvi takav u Hrvatskoj, a uskoro očekujemo trajni standard za sagrađeni objekt. To je snažna vrijednost za sve organizacije koje posluju u reguliranim sektorima ili kojima je kritična dostupnost, kao što su financijske institucije. Dodatna je vrijednost koja nas izdvaja na tržištu Nadzorno-operativni centar u režimu 24/7 koji omogućuje kontinuiran nadzor, brzo otkrivanje i pravodobno rješavanje incidenata, pri čemu se nudi i stalna tehnička podrška koja korisnicima i sustavima osigurava neprekidan i pouzdan rad.

Povećanjem kapaciteta podatkovnih centara APIS IT prešao je na hibridni model poslovanja. Koliko je zanimanje novih klijenata i iz kojih sektora dolaze?

– Interes je izražen i kontinuirano raste. Povećanjem kapaciteta omogućili smo prihvat novih korisnika izvan tradicionalnoga javnog sektora. Najviše je interesa iz sektora koji imaju visoke zahtjeve kad je riječ o sigurnosti i dostupnosti.

Kakva je pozicija APIS IT-a na hrvatskom tržištu podatkovnih centara?

– Rekao bih da na hrvatskom tržištu zauzimamo specifičnu i vrlo snažnu poziciju. Budući da na njemu još nema hiperskalarnih podatkovnih centara, APIS IT posluje u ekosustavu s drugim domaćim operatorima i pružateljima infrastrukture, pri čemu imamo specifičnu ulogu nositelja suverene i visokosigurne digitalne infrastrukture za državu, ali pozicioniramo se i kao relevantan tržišni igrač u segmentu visokosigurnih i visokodostupnih podatkovnih centara.

Koje informacijske sustave razvijate i održavate?

– Možda ne ističemo dovoljno često da APIS IT već godinama zauzima vodeću poziciju na hrvatskom tržištu prema broju razvijenih softverskih rješenja, među kojima su i najvažniji informacijski sustavi hrvatske javne uprave. Uza sustave Porezne i Carinske uprave, fiskalizaciju, tu su još temeljni registri i matice, sustav za provedbu izbora na svim razinama te niz drugih rješenja koja nisu toliko poznata krajnjim korisnicima, kao što su sustavi i aplikacije koje smo razvili za Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo graditeljstva i druge korisnike. Moram naglasiti i da je APIS IT ključan partner Ministarstva digitalne transformacije u uspostavi i radu Centra dijeljenih usluga, koji je kao državni oblak danas okosnica digitalne transformacije javne uprave.

Na koje ste dijelove poslovanja trenutačno usredotočeni?

– Naš je fokus vrlo jasan, tri su smjera. Prvi je smjer završetak velikih projekata iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, posebno digitalne transformacije Porezne uprave i daljnje nadogradnje Centra dijeljenih usluga kao državnog oblaka. Drugi je daljnje jačanje infrastrukture proširenjem kapaciteta i opsega poslovanja podatkovnog centra te postupak trajne certifikacije​ za razinu Tier 3 izvedenog​ objekta. Taj iskorak koji svjedoči o našoj predanosti poštovanju najviših globalnih normi u sigurnosti i pouzdanosti ključan je za dugoročnu konkurentnost digitalne infrastrukture. Treći su smjer nove usluge i rješenja, prije svega u kibernetičkoj sigurnosti, u sklopu našega Sigurnosno-operativnog centra te razvoj sigurne i centralizirane AI infrastrukture za potrebe javnog sektora koja će omogućiti integraciju AI alata u različitim javnim djelatnostima i informacijskim sustavima. Od projekata na kojima trenutačno intenzivno radimo mogu izdvojiti i uspostavu Središnjeg registra stanovništva, koji će biti jedan od ključnih iskoraka u izgradnji pouzdanih, ažurnih i interoperabilnih temeljnih registara države. Takvi registri preduvjet su za kvalitetne digitalne javne usluge, učinkovitije donošenje javnih politika, ali i smanjenje administrativnog opterećenja građana i poslovnih subjekata.

