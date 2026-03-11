PSO natječaja još nema: prijeti li prekid domaćih letova

Postojeći program domaćih letova istječe krajem ožujka, novi natječaj još nije raspisan, a Ministarstvo prometa ne odgovara na upite.

Iako postojeći program letova od javnog interesa (PSO) za domaće zračne linije istječe krajem ožujka 2026., novi natječaj još nije raspisan, pa se sve češće otvara pitanje hoće li Hrvatska ponovno kasniti s provedbom modela koji osigurava subvencionirane domaće letove i posljedično ostati bez dijela domaćih linija.

Program pokriva niz domaćih linija koje tržišno ne bi bile održive bez državne potpore, ali su važne za prometnu povezanost zemlje. Prema pravilima Europske unije država najprije mora u Službenom listu EU objaviti odluku o uvođenju obveze javne usluge (PSO) na određenoj liniji. Ako se za obavljanje linije bez subvencije ne javi nijedan prijevoznik, država potom raspisuje natječaj za subvencionirani prijevoz. Cijeli postupak traje nekoliko mjeseci, zbog čega se natječaji za nove PSO programe u pravilu pokreću znatno prije početka njihove primjene.

Tisuću eura po putniku

S obzirom na to da postojeći PSO istječe krajem ožujka, natječaj je već trebao biti raspisan. Osobito uzme li se u obzir brzinu hrvatske administracije i činjenicu da joj je prošli put trebalo pet mjeseci za dovršetak natječaja.

Naime, država je još 2020. godine kasnila s raspisivanjem PSO natječaja pa su privremeno produživani postojeći ugovori, no unatoč tome došlo je do višemjesečnog zastoja na domaćim linijama. Trade Air, koji operira dio PSO linija, obustavio je domaće operacije dok je Croatia Airlines nastavila obavljati većinu svojih domaćih letova te je naknadno retroaktivno obeštećena za povezane troškove.

Postojeći PSO program uveden je u listopadu 2022. i vrijedan je oko 78,7 milijuna eura za četverogodišnje razdoblje. Od toga se 54 milijuna eura odnosi na linije koje obavlja Croatia Airlines, dok 24 milijuna eura otpada na Trade Air. Croatia Airlines tako leti na linijama Dubrovnik – Zagreb – Dubrovnik, Split – Zagreb – Split, Zagreb – Zadar – Pula – Zadar – Zagreb, Osijek – Dubrovnik – Osijek, Osijek – Split – Osijek te Zagreb – Brač – Zagreb, dok Trade Air obavlja letove na preostalih šest domaćih linija.

Sadašnji model PSO često je kritiziran da ne prati dovoljno stvarne potrebe putnika ni regionalnu povezanost. U dijelu sektora često se kritizira i svrsishodnost pojedinih linija, poput Osijek - Zagreb, na kojima je broj putnika vrlo mali, a trošak po putniku doseže tisuću eura.

Ryanair odgovara, Ministarstvo šuti

I dok nije poznato kada ni u kojem obliku će država raspisati PSO natječaj, ono što je izvjesno da Croatia Airlines planira sudjelovati u njemu. Što su nam i potvrdili iz te kompanije.

No, na natječaj se mogu prijaviti i drugi prijevoznici registrirani na području Europske unije, pa se sve češće spominje mogućnost da bi interes za sudjelovanje mogao pokazati i neki od europskih niskotarifnih prijevoznika, poput Ryanaira.

Na pitanje planiraju li sudjelovati u hrvatskom PSO-u, iz Ryanaira su kratko poručili da ‘kompanija redovito razmatra mogućnosti širenja mreže ondje gdje je to komercijalno i operativno isplativo.’

U Croatia Airlinesu pak ističu da su ‘već više od dvadeset godina suočeni s konkurencijom niskotarifnih prijevoznika na hrvatskom tržištu te da će se, kao i dosad, prilagođavati tržišnim okolnostima, pa tako i u slučaju da se neki od niskobudžetnih prijevoznika prijavi na sljedeći PSO natječaj’.

I dok avioprijevoznici odgovaraju na pitanja o ovoj temi, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kojem smo poslali više upita o novom PSO programu, uključujući pitanje kada će natječaj biti raspisan i hoće li doći do promjena u mreži domaćih linija, šuti. Unatoč ponovljenim upitima, do zaključenja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Ako natječaj uskoro ne bude raspisan, Hrvatska bi se ponovno mogla naći u situaciji da domaći PSO program kasni, kao u prethodnom ciklusu, što bi moglo dovesti i do privremenog prekida dijela domaćih letova.