Rat prijeti turizmu: Hoće li se europski putnici preliti u Hrvatsku

Dok daleke destinacije bilježe otkaze, naši stručnjaci otkrivaju strategiju za privlačenje gostiju. Cijene će se pratiti na tjednoj bazi

Svjetska turistička burza ITB Berlin u utorak je počela s radom u 'ozračju' ratnih sukoba na Bliskom istoku, što općenito šteti turizmu i putovanjima, no zasad nema većeg utjecaja na hrvatski turizam, koji uz stabilizaciju cijena, blizinu i kvalitetu može imati dobru godinu, poručili su u utorak ministar turizma i sporta Tonči Glavina i direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić.

Sličnog su mišljenja za hrvatsku turističku predsezonu i drugi predstavnici turizma koji izlažu na hrvatskom nacionalnom štandu HTZ-a, a koji kažu da zasad ne očekuju veći 'potres' zbog tog rata, ali ako potraje, ne isključuju negativne utjecaje.

- Za hrvatski turizam nastup na ITB-u je jako bitan jer je najveći na svijetu, kao i zbog njemačkog tržišta, s kojeg ćemo imati i niz sastanaka s glavnim partnerima turizma, ali i političke susrete. Jedan od toga je bio i ministarski sastanak gdje se komentirala i aktualna situacija s predstavnicima drugih zemalja i UN Tourisma, i za sve to sada nosi i određenu neizvjesnost za turizam ove godine. I zbog toga, ali i naših ciljeva sada je važno da se u toj neizvjenosti svi u hrvatskom turizmu maksimalno potrude i kreiraju dobar odnos cijene i kvalitete" - naglasio je Glavina.

Oko utjecaja situacije na Bliskom istoku na domaći turizam, iznio je primjer mogućeg ponašanja turista

- Ako se stavimo u kožu nekog turista koji želi putovati prema Bliskom istoku ili preko njihovih zračnih luka, sada će sigurno pričekati sa rezervacijom, a ako se situacija ubrzo ne smiri, onda će taj turist bukirati neka od njemu bližih odredišta - rekao je.

Cijena i kvaliteta ključne

Nijemcima je primjerice, dodao je, po zadnjih istraživanjima, Hrvatska za proljeće i ljeto 2026. među deset top odredišta za odmor (u 2025. je bila na 6. mjestu), što su i Glavina i Staničić ocijenili dobrom pozicijom, ali i napomenuli da to traži snažnu prisutnost i u promociji i drugim aktivnostima na tom tržištu.

Podaci, dodao je Glavina, govore i da je tek trećina njemačkih putnika već odlučila gdje će na odmore ove godine, a ostali će kasnije. Stoga, kao i prošle godine, može se očekivati snažniji last minute buking, a u svemu je ključna cijena i kvaliteta odnosno vrijednost za novac, jer čak 60 posto njemačkih putnika štedi cijele godine za putovanje te ih otprilike 35 posto planira trošiti kao lani.

Ono što je sigurno je da Nijemci žele i dalje putovati, a Hrvatskoj ide u prilog i što je njima poznata destinacija, koja je blizu, a većina ih dolazi automobilima, navodi Glavina, koji svim pružateljima turističkih usluga u Hrvatskoj poručuje i da na tjednoj bazi prate kretanje cijena, stanje bukinga i da se tome prilagođavaju.

Direktor HTZ-a Staničić je rekao da je u Njemačkoj trenutno u tijeku i glavna kampanja koja poziva Nijemce u Hrvatsku te da su oni turisti s najvećim udjelom u ukupnim rezultatima pa je važno zadržati njihovo povjerenje.

- Istraživanja u Njemačkoj pokazuju i da oko 60 posto Nijemaca planira ljetovati ove godine izvan svoje zemlje, najviše na Mediteranu, što je važan signal i našim turističkim subjektima da prilikom kreiranja i plasmana ponuda usmjere pažnju na omjer cijene i kvalitete jer ćemo samo tako moći iskoristiti sve potencijale tog tržišta. S obzirom da smo predstavništvo HTZ-a nedavno preselili u Berlin, očekujemo da će i to biti doprinos većoj vidljivosti Hrvatske, posebice u sjevernoj Njemačkoj, ali i jačim dolascima iz tog dijela Nijemačke - istaknuo je Staničić.

Među partnerima s kojima će razgovarati na ITB-u, koji se održava do 5. ožujka, oni su s kojima HTZ ima projekte udruženog oglašavanja i druge suradnje, poput TUI-ja, Jet2.com, Eurowingsa, Dertoura, Flynasa i drugih, dodao je Staničić.

Croatia Airlines i Dubrovnik najavili nove letove u ljetnom redu

Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines (CA) na ITB-u je u utorak najavio dva nova leta u ljetnom redu letenja - Split-Nantes i Dubrovnik-Stuttgart, čime će dodatno ojačati svoje operacije.

- Imamo uzlazni trend, raste i potražnja, što se potvrdilo i u prva dva mjeseca ove godine s 22 posto više putnika nego lani u isto vrijeme. Za ljetni red letenja planiramo 19.290 letova ili 6 posto više nego lani, i ponuditi više od 2,3 milijuna sjedala ili 9 posto više, a očekujemo i bolju nego lani popunjenost letova - rekao je komercijalni direktor CA Slaven Žabo.

Dodao je da do kraja ove godine očekuju isporuku još sedam novih zrakoplova u svojoj floti.

Nove letove za Dubrovnik pozitivnim je ocijenio direktor Turističke zajednice grada Dubrovnika Miro Drašković, dodajući da se od svibnja opet očekuje i izravan let iz SAD-a te da za sada situacija na Bliskom istoku ne utječe na te najave, jer gosti s dalekih, azijskih tržišta u taj grad više dolaze zimi, a u proljeće i ljeto većinom turisti iz Europe i SAD-a.

Ako se rat nastavi utjecat će i na hrvatski turizam

Predsjednici udruga putničkih agencija UHPA Tomislav Fain i udruženja agencija pri HGK Boris Žgomba o ratnoj situaciji i povratku putovanja na Bliski istok i preko njega dalje na daleka odredišta kazali su u utorak na ITB-u da je nitko sada ne može znati niti reći što će biti.

- Definitivno će biti utjecaja toga i na hrvatski turizam, jer nismo mi 'otok u moru' nego dio globalnih procesa, tim više što i većina naših azijskih turista dolaze preko zračnih luka Dohe i Dubaija, a nešto manje preko Istanbula. Trenutno nitko ne može predvidjeti koliko će se i gdje ta kriza sve proširiti i trajati, a već danas se proširila više nego što je bilo tko mogao i pomisliti. Primjerice da će padati bombe po Dubaiju prije par dana nitko nije ni mogao zamisliti - komentirao je Žgomba, ujedno i predsjednik uprave kompanije Uniline koja dosta radi s turistima i s dalekih tržišta.

Otkrio je i da mu je kolega s Malte rekao da sada kada im počinje jača predsezona zbog te situacije imaju otkaze rezervacija, što za sada, koliko zna, u Hrvatskoj nema, i nada se da i neće biti.

Fain je ponovio da su domaće agencije zbrinule svoje turiste u ugroženim zemljama i da traže rješenja za njihov povratak. "Kako drugima, tako će biti i nama vezano za to, ali imamo i prednost jer smo blizu većini naših glavnih, europskih tržišta, i ako se rat na Bliskom istoku nastavi, moguće je tzv. preljevanje turističke potražnje i putovanja prema sigurnijim i bližim destinacijama, pa i Hrvatskoj", dodao je Fain.