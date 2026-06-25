Predstavnici radnika Uljanika traže hitan sastanak u ministarstvu

Za NSRH je potpuno neprihvatljivo da se o budućnosti brodogradilišta javno govori bez pravodobnog i službenog informiranja radnika

Da Vlada prodaje Uljanik Brodogradnju 1856 Nezavisni sindikat radnika Hrvatske (NSRH) i Radničko vijeće saznali su iz medija proteklog petka, a ni nakon tjedan dana nisu službeno informirani o postupku prodaje, izvijestili su u četvrtak iz tog sindikata, dodavši da su zatražili sastanak u Ministarstvu gospodarstva.

Za NSRH je potpuno neprihvatljivo da se o budućnosti brodogradilišta javno govori bez pravodobnog i službenog informiranja radnika. Radnici ne smiju biti posljednji koji će saznati odluke koje se tiču njihove egzistencije, poručuju iz tog sindikata te traže hitno uključivanje predstavnika radnika u postupak donošenja odluka te jasna jamstva da se stečena prava neće umanjivati.

– Očito je da se u ovom postupku zauzimaju različite pozicije, no o radnicima i njihovim pravima govori se vrlo malo. Za NSRH je najvažnije da se radnicima ne umanjuju stečena prava te da postupak prodaje ne bude proveden bez jasnih jamstava za njihov položaj. Posebno zabrinjava činjenica da Uprava odbija prijedlog da se sistematizacija radnih mjesta ugradi u Kolektivni ugovor. Time se izbjegava jasno i obvezujuće uređenje položaja radnika u trenutku kada se donose odluke koje mogu dugoročno odrediti budućnost brodogradilišta – poručuju u svom priopćenju.

U tom sindikatu ukazuju i na, kako kažu, surovi sustav koji je uveo direktor Samir Hadžić, a koji funkcionira na način da radnici u svojim ugovorima imaju određene niske plaće, a onda im se mjesečno ili tromjesečno aneksima za isto radno mjesto, za iste radne zadatke aneksom plaća uvećava i preko 60 posto. Ti se aneksi onda, navode, 'dobrom voljom direktora' obnavljaju. Napominju da se takvim postupanjem radnike drži u stalnoj neizvjesnosti i izlaže opasnosti da preko noći ostanu bez značajnog dijela svojih primanja.

Država od kupca traži zadržavanje brodogradnje

– Ovako (ne)uređen sustav daje novom vlasniku radnike na pladnju da im po dolasku odreže plaće i zapravo prisili radnike da sami daju otkaze bez prava na otpremnine. Uprava uporno odbija da se o tim pitanjima ozbiljno raspravlja i da ih se uredi Kolektivnim ugovorom. Radnicima se ne može istovremeno govoriti da je poslovanje stabilno, a odbijati im sigurnost plaće i zaštitu prava. Ako brodogradilište ima budućnost, tada tu budućnost moraju imati i radnici koji ga svakodnevno održavaju i svojim radom stvaraju – poručuju.

Iz sindikata navode da su Ministarstvu gospodarstva uputili dopis sa zahtjevom za sastanak na kojem žele iznijeti svoja stajališta te zatražiti sudjelovanje u kreiranju i zaštiti prava radnika u okviru odluka koje Vlada namjerava donijeti.

– Prodaja Uljanik Brodogradnje 1856 ne smije se provoditi iza leđa radnika. Radnici moraju znati što se događa, moraju biti uključeni u postupak i moraju imati jasna jamstva da njihova prava i plaće neće biti predmet trgovine – naveli su u svom priopćenju.

Podsjetimo, Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP), kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske, objavio je u prije tjedan dana javni poziv za prikupljanje obvezujućih ponuda četiriju poslovnih udjela koji nose oko 97,13 posto Uljanik Brodogradnje 1856.

U javnom pozivu se navodi da se od zainteresiranih kupaca traži zadržavanje brodogradnje kao djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru koje pulsko brodogradilište ima u koncesiji. Nominalna vrijednost poslovnih udjela u vlasništvu Republike Hrvatske iznosi 34,38 milijuna eura, a kao početne cijene za njihov otkup CERP je odredio iznos od 11,08 milijuna eura.

Vlada RH stekla je u toj tvrtki prevladavajući vlasnički udio nakon što je, na temelju svoje odluke iz ožujka 2024. godine, od Uljanik Brodogradilišta u stečaju otkupila 54,77 posto vlasništva u Uljanik Brodogradnji 1856. Istom odlukom je zadužila CERP da pokrene prodaju poslovnih udjela u Uljanik Brodogradnji 1856, nakon što to brodogradilište izvrši primopredaju dviju novogradnji te vrati kredite kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj.