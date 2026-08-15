Wall Street mijenja smjer: Fondovi ulažu u hardver

Tehnološke tvrtke više ne moraju kupovati čipove vlastitim novcem, fondovi će kupiti Nvidijinu opremu i iznajmljivati je sofverašima

Apollo, Blackstone, Brookfield i KKR, četiri velika jahača globalnog private equity sektora koji zajedno upravljaju tisućama milijardi dolara, potpisali su sporazume s Nvidijom o pokretanju nezavisne financijske platforme za financiranje hardvera teških do 500 milijardi dolara.

Ovaj potez ne znači da će financijski divovi ulagati u Nvidijine dionice ili u tvrtke koje će s tom kompanijom raditi, već pokazuje da upravitelji imovinom čipove i prateće sustave počinju tretirati kao novu imovinsku klasu tzv. investable asset. Na burzu će se tako uvrstiti terminski ugovor, futuresa, na zakup čipova, a računalna snaga postat će bazična roba (commodity) digitalnog doba. Baš kao što se u 20. stoljeću trgovalo barelima sirove nafte, od sada se trguje megavatima i procesorskim satima.

Novi financijski mehanizam već ima i službeno ime – riječ je o nezavisnim platformama za financiranje računalnih kapaciteta odnosno independent compute financing platforms. Zapravo je riječ o financiranju izvan bilance, pri čemu fondovi kupuju hardver i iznajmljuju ga korisnicima, što predstavlja ogroman strukturni zaokret kompletnog Wall Streeta.

Novac seli u infrastukturu

Naime, ulagatelji su dosad u tehnološki sektor ulagali uglavnom kupujući dionice i nadajući se velikom skoku cijene. Sve se to pokazalo iznimno neizvjesnim, pa financijski divovi sada svoj novac ‘sele’ u infrastrukturu, odnosno u hardver i podatkovne centre. Sve to znači da tehnološke kompanije, pogotovo one koje se ‘igraju’ AI-jem, više ne moraju kupovati naprednu opremu vlastitim kapitalom, već će te troškove na sebe preuzeti sami fondovi. Oni će onda opremu kompanijama iznajmljivati kroz dugoročne ugovore.

Za financijske divove Nvidijina oprema tako postaje imovina s predvidljivim novčanim tokom, vrlo slično modelu financiranja autocesta, elektrana ili poslovnih nebodera.

Dugoročni financijski proizvod

Umjesto da preuzimaju rizik uspjeha pojedinog softverskog projekta, upravitelji imovinom će sada naplaćivati naknadu za korištenje infrastrukture. Očito je Wall Street procijenio da je potražnja za naprednim računalnim kapacitetima postala dovoljno stabilna da se pretvori u dugoročni financijski proizvod s predvidljivim prinosom.

O tome štošta imaju za reći i analitičari, koji komentiraju kako ovaj potez nosi nekoliko važnih poruka. Prvo, navode neki od njih, golemi se kapital s tržišta dionica seli u privatni dug i infrastrukturne fondove. Drugo, lakši pristup novcu ne rješava fizička ograničenja na terenu.

Problem energetika, ne oprema

Navode kako pravi problem više nije kapital za kupnju opreme, nego kapacitet električne mreže i energetska infrastruktura potrebna za rad tih sustava, što već otvara sljedeći veliki investicijski val.