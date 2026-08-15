Zašto fizičke trgovine ne izumiru: Nova uloga poslovnica u eri weba

Jednostavne kupnje sele na web, no veće odluke traže kontakt uživo. Fizičke poslovnice postaju centri za savjetovanje i složenije zahtjeve

Kupac danas može usporediti desetke modela, provjeriti cijene, pročitati recenzije i zaključiti kupnju ne izlazeći iz kuće. Unatoč tomu fizičke poslovnice ne nestaju. Umjesto toga mijenja se njihova prvotna funkcija: jednostavne transakcije sele se na internet, a od trgovina i zaposlenika sve se više očekuju savjetovanje, predstavljanje proizvoda i rješavanje složenijih zahtjeva. Iskustva A1 Hrvatska i Big Banga pokazuju da granica između fizičke i internetske prodaje postaje sve manje važna jer kupci tijekom jedne kupnje često prelaze iz jednoga kanala u drugi.

U Big Bangu na internetsku je trgovinu prije šest ili sedam godina otpadala približno četvrtina ukupne maloprodaje, a danas oko 40 posto. U razdobljima najveće potražnje, poput Crnoga petka, taj udio raste i do 50 posto. U A1 Hrvatska digitalni kanali također kontinuirano preuzimaju jednostavnije korisničke zahtjeve poput plaćanja računa, promjene tarife ili kupnje usluge. Ipak, maloprodajna mreža i dalje generira više od 50 posto svih transakcija, čak i kad se u obzir uzmu online kanal, telefonska prodaja i prodaja od vrata do vrata.

Razgovor uživo

– Prije nekoliko godina u poslovnicu se dolazilo platiti račun ili napraviti nešto što korisnici danas u nekoliko koraka mogu napraviti u aplikaciji. Danas je situacija drukčija. Sada se traži savjet, primjerice pri opremanju novoga doma, selidbi, uvođenju optike, kupnji novih uređaja ili kombiniranju usluga i tarifa koje im se najviše isplate. To su razgovori koje je i dalje mnogo lakše voditi uživo – kaže Ivana Klobučić, direktorica maloprodajne mreže i direktne prodaje u A1 Hrvatska.