Poljska dominira, a u Hrvatskoj velik pad investicija u startupove

Iako u Istočnoj Europi živi trećina europske populacije, ona i dalje privlači tek 5,5 posto ukupnog europskog rizičnog kapitala

Za startup scenu Istočne Europe 2025. godina bila je godina stabilizacije i prilagodbe, jer je ukupni iznos investicija ostao na sličnim razinama kao 2024., no investitori su postali selektivniji. Kako se navodi u izvješću 'Venture in Eastern Europe' platforme How to Web, uspjeh država u prikupljanju kapitala oslanja se na nekoliko tvrtki 'pobjednika' koje se svake godine pojave.

Iako u istočnoeuropskoj regiji živi trećina europske populacije, ona i dalje privlači tek 5,5 posto ukupnog europskog rizičnog kapitala, odnosno 3,6 milijardi eura kroz 1034 transakcije od ukupnih 65 milijardi eura uloženih u Europu u 2025., što ukazuje na ogroman neiskorišteni potencijal, ali i ozbiljne infrastrukturne prepreke.

Također, autori izvješća smatraju da su nedostatak poduzetničkog iskustva, ograničen pristup kapitalu i geopolitički izazovi posljednjih nekoliko godina ograničili potencijal Istočne Europe.

Top 10 država privuklo 90 posto kapitala

Ipak, apsolutni pobjednik regije u 2025. godini je Poljska, čiji su startupovi privukli više od 20 posto ukupnog kapitala u Istočnoj Europi, odnosno gotovo 800 milijuna eura

S rastom od 70 posto u odnosu na prethodnu godinu, Poljska je učvrstila svoju poziciju regionalnog lidera ponajviše zahvaljujući velikim investicijskim rundama u tvrtke Eleven Labs i ICEYE.

Također, pet najboljih zemalja (Poljska, Turska, Grčka, Estonija i Češka) odnijelo je preko 60 posto ukupne vrijednosti svih investicija, a top 10 država (uz prvih pet to su još i Bugarska, Slovačka, Litva, Ukrajina i Mađarska) privuklo je više od 90 posto svježeg kapitala u regiji.

U Hrvatskoj vrijednost investicija pala

S druge strane, Hrvatska se nalazi u skupini zemalja čiji startup ekosustavi usporavaju. Unatoč blagom porastu broja transakcija u odnosu na 2024. godinu (s 11 na 14), ukupna vrijednost investicija u Hrvatskoj pala je za čak 43 posto, s 39 milijuna eura u 2024. godini na svega 22,1 milijun eura u 2025.

U usporedbi sa susjedima i konkurentima, Hrvatska se trenutno nalazi na donjem dijelu ljestvice, iza zemalja poput Rumunjske (103,2 milijuna eura) i Mađarske (149,9 milijuna eura), pa čak i Slovačke (229,1 milijun eura).

Na ukupnoj ljestvici po vrijednosti prikupljenog kapitala, Hrvatska je s prošlogodišnjeg 12. pala na 14. mjesto od 22 promatrana tržišta. Nedostatak velikih rundi (tzv. outliera) i fokus na transakcije manje vrijednosti glavni su razlozi zašto je Hrvatska u 2025. ostala u sjeni drugih istočnoeruopskih tržišta.

Dominacija Turske, Grčke i Estonije

Dok Hrvatska bilježi jedan od najvećih padova investiranog kapitala u regiji, zemlje poput Ukrajine i Bugarske bilježe snažan rast. Unatoč ratnim okolnostima, ukrajinski startup ekosustav pokazao je nevjerojatnu otpornost s rastom od 285 posto, primarno zahvaljujući sektoru obrambene tehnologije, a Bugarska je zabilježila drugi najveći rast od 180 posto.

Iako je i dalje druga po ukupnoj vrijednosti transakcija od 527,4 milijuna eura, Turska je doživjela najveći nominalni pad, privukavši gotovo 485 milijuna eura manje nego godinu ranije. Unatoč tomu, Turska dominira brojem transakcija, s njih čak 315 u 2025. godini.

Grčka i Estonija već se tradicionalno pri vrhu istočnoeuropskih zemalja po vrijednosti investicija u startupove, s 445, odnosno 319 milijuna eura, iako obje države bilježe blagi pad u odnosu na 2024. godinu.

Prilike u AI infrastrukturi i robotici

Prošla je godina tako pokazala da tehnička stručnost u Istočnoj Europi nije upitna, ali cijelu regiju i dalje koči pristup kapitalu za kasniji rast (growth-stage financing). Što se tiče Hrvatske, čini se kako je protekla godina bila godina svojevrsnog hlađenja, pa domaći startup ekosustav u narednom razdoblju mora pronaći načine kako privući veće runde ulaganja i strane investitore.

Ipak, nije sve tako sivo, jer zbog oporavka ulaganja u ranim fazama i novim propulzivnim sektorima kao što su AI infrastruktura i robotika hrvatski osnivači mogu biti optimistični te svoje iduće prilike tražiti upravo u tim područjima.