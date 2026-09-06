Matko Maravić: Mali ulagači bit će najveći pokretač razvoja tržišta kapitala

Vjerujem da će se tijekom vremena kapital građana znatno više usmjeravati na tržište kapitala i da će ono postati primarna adresa za ulaganje

Domaće tržište kapitala proživljava novu mladost. Nakon niza godina zatišja zaredali su važni IPO-ovi, likvidnost raste, a mali ulagači ponovno otkrivaju burzu kao ozbiljnu alternativu tradicionalnoj štednji u bankama i nekretninama. O tim pozitivnim trendovima, ali i zaprekama koje tek treba preskočiti kako bi Hrvatska dosegnula status tržišta u razvoju (engl. emerging market), razgovarali smo s Matkom Maravićem, izvršnim direktorom Interkapitala i predsjednikom Nadzornog odbora Zagrebačke burze.

Prošla je godina bila itekako aktivna na domaćem tržištu kapitala. Imali smo važne IPO-ove, a ove godine i sekundarnu ponudu Bosqarovih dionica. Kako ocjenjujete stanje domaćega tržišta kapitala?

– Nastavlja se iznimno pozitivan trend. Vidjeli smo više novih javnih ponuda u posljednjih godinu i pol koje su praćene snažnim rastom tržišta od otprilike 24 posto u posljednjih 12 mjeseci; samo u prvome polugodištu ove godine imamo i 130 posto veći promet u odnosu na prošlu godinu. Naravno da nam je drago što su se i mali ulagači uključili na tržište, i zahvaljujući novim uvrštenjima, te da su prepoznali Zagrebačku burzu kao atraktivno mjesto za ulaganje. Ne samo Zagrebačku nego burzu općenito kao jedan način štednje i ulaganja. Iznimno je važno što su svi ti IPO-ovi i SPO-ovi imali takozvanu tranšu za male ulagače (engl. retail tranche), za razliku od nekih prijašnjih koji su imali samo institucionalne ulagače. Podupiremo taj model provedbe zato što je i za kompaniju koja prikuplja kapital na burzi, ali i za razvoj tržišta i likvidnosti, nužno imati male ulagače. Zato iznimno pozitivno ocjenjujem i hrvatsko tržište i regiju.