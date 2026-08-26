Draghijev think tank za oporavak EU gospodarstva potpuno ignorira istok

Rajnska grupa okupila je teškaše za spas europske konkurentnosti, no za stručnjake iz srednje i istočne Europe ponovno nema mjesta

Kada je Mario Draghi, bivši predsjednik Europske središnje banke i talijanski premijer, prije dvije godine izradio svoje opsežno izvješće o europskoj konkurentnosti, mnogi su upozorili na neobičan propust: na više od 300 stranica analize gotovo da nije bilo ni spomena oma država Srednje i Istočne Europe (CEE).

Sada je Draghi otišao korak dalje. On je tako ovog tjedna predstavio svoj novi think tank, takozvanu Rajnsku grupu (Rhine Group), odnosno ekipu koja bi trebala dizajnirati budućnost Europe.

Europski teškaši

Osnovni cilj grupe koju čine suosnivač Stripe-a Patrick Collison, španjolski ekonomist Luis Garicano te više od 50 utjecajnih europskih teškaša jest pretvoriti Draghijeve dijagnoze o europskoj stagnaciji u konkretne reforme.

Pogled na popis članova ove skupine otkriva zvučna imena – od šefa Mastercarda Michaela Miebacha i bivšeg njemačkog ministra financija Jörga Kukiesa, do bivšeg francuskog ministra gospodarstva Bruna Le Mairea te novih tehnoloških zvijezda poput bivšeg istraživača OpenAija Leopolda Aschenbrennera.

Međutim, ponovno bode u oči isti i još izraženiji propust: u grupu je sa cijelog prostora Srednje i Istočne Europe pozvan tek bivši estonski predsjednik Toomas Hendrik Ilves.

Arogancija ili sljepoća zapadnih elita?

Potpuno ignoriranje regionalne zastupljenosti izazvalo je oštru reakciju u ekonomskim krugovima 'nove Europe'.

Marcin Piątkowski, profesor na Sveučilištu Leon Kozminski u Varšavi i bivši ekonomist Svjetske banke, otvoreno poručuje da ovo nije slučajnost u tekstu za poljske medije.

- To je kao da pišete izvještaj o nogometu, a da ne spomenete Messija ili Lewandowskog. Radi se o neznanju i aroganciji zapadnih elita koje ignoriraju uspjeh naše regije, potajno vjerujući da je naš rast isključivo posljedica fondova EU. A to nije točno, da, imali smo fondove koji su nam pomogli, ali i Zapadna Europa je imala ogromne koristi od našeg širenja - ističe Piątkowski, podsjećajući da samo Njemačka danas u Poljsku izvozi 33 puta više nego na početku transformacije.

Logistički problemi?

Osnivači Rajnske grupe na val kritika s Istoka reagirali su opravdanjem o nenavedenim 'logističkim problemima', najavljujući naknadno širenje članstva. No, gorak okus ostaje: uključivanje CEE regije očito će biti rezultat naknadnog pritiska, a ne stvarne svijesti Zapada da od Istoka ima što naučiti.

Za hrvatsko gospodarstvo i poslovnu zajednicu ovo lansiranje šalje jasnu poruku o opasnosti od stvaranja novog ekskluzivnog kluba koji će krojiti smjernice EU politika bez razumijevanja specifičnosti periferije.

Jasno je da se zapadna gospodarstva muče sa strukturnom stagnacijom, padom tradicionalne industrije i visokim troškovima tranzicije, dok CEE regija i dalje generira više stope rasta te ubrzano hvata korak.

Inače, moto Rajnske grupe jest da nije prekasno promijeniti putanju Europe ako danas poduzmemo prave korake.

Grupa će stoga raditi na prijedlozima za povećanje konkurentnosti Europe te predložiti plan spasa temeljen na '3 I' (investicije, inovacije, integracija).

- Europa je slaba u svakoj novoj tehnologiji koja će oblikovati nadolazeća desetljeća. Ako se stagnacija nastavi, kontinent će postupno gubiti sposobnost financiranja temeljnih odgovornosti moderne države: obrane, javnog zdravstva, mirovina, obrazovanja, ulaganja u klimu i mreže socijalne sigurnosti za one koji gube posao - pišu osnivači na svojoj web stranici.

Također ističu da je vrijeme mira prošlo, pravila svijeta su se promijenila, a europski odgovor nužan. Naglašavaju da su SAD nametnule najviše carine Europskoj uniji od Smoot-Hawleyjevog zakona, dok je Kina postala žestoki na tržištima trećih strana i u samoj Europi.

Problemi se produbili

Također napominju da je Europa u težoj situaciji nego kada je Mario Draghi objavio svoje izvješće 'Budućnost europske konkurentnosti'.

Po njihovom mišljenju, europski model rasta očito slabi i sve smo više prepušteni na milost i nemilost vanjskih čimbenika izvan naše kontrole. Kako bi povećala konkurentnost, Europa bi trebala činiti ono što je činila prije: natjecati se, graditi i iznova se razvijati.