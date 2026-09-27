Koji chatbot uvesti kada je zaštita podataka važnija od performansi

Za tvrtke nije ključno samo koji je AI najbolji, nego gdje završavaju podaci, kako se obrađuju i koliko ih mogu kontrolirati

Članica uprave jedne hrvatske korporacije ima problem koji će uskoro imati gotovo svaka uprava. Već mjesecima privatno koristi Claude Pro i jako je zadovoljna. Piše kvalitetno, dobro analizira dugačke dokumente i u nekim složenijim zadacima jednostavno joj više odgovara od drugih AI chatbotova koje je isprobala. Sada, međutim, više ne odlučuje koji će alat koristiti privatno, već treba odlučiti koji AI chatbot odobriti za nekoliko stotina zaposlenika organizacije koju vodi. Tvrtka već koristi Microsoft 365 Enterprise, a zaposlenici svakodnevno rade u Outlooku, Teamsu, Wordu, Excelu, PowerPointu, SharePointu i OneDriveu.

Dio zaposlenika već koristi ChatGPT. Netko je predložio DeepSeek i Kimi jer su to AI chatbotovi koji su vrlo sposobni i pri tome znatno jeftiniji od drugih. Direktor IT odjela snažno zagovara Microsoft Copilot. Članica uprave si postavlja jednostavno pitanje: 'Ako zaposlenik u AI chatbot stavi ugovor s klijentom, izvještaj upravi, podatke o zaposlenicima ili tablicu s financijskim podacima, gdje ti podaci zapravo završavaju?'. I dodaje još jednu važnu rečenicu: 'Meni je zaštita podataka važnija od toga je li jedan AI chatbot pet ili deset posto bolji od drugoga'.