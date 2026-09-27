Tržište želi medicinske sestre i montere, mladi bi radije u referente

Na popisu deficitarnih zanimanja u svim županijama najviše je onih iz građevinskog sektora, poput zidara, fasadera, armirača...

Interes netom svršenih osnovnoškolaca i srednjoškolaca za nastavak školovanja još je jednom pokazao koliko mladi danas prepoznaju pojedine karijere kao perspektivne, ali i koliko taj interes odgovara potrebama tržišta rada. Za približno 38 tisuća učenika koji upisuju srednju školu na raspolaganju je bilo više od 47 tisuća mjesta u prvim razredima. Ni u ovome ljetnom upisnom roku za srednje škole nije bilo prevelikih iznenađenja u odnosu na trend posljednjih nekoliko godina.

Podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) pokazuju da je u tom upisnom roku strukovne programe obrazovanja upisalo 70 posto učenika, a gimnazijske programe obrazovanja 28 posto. Za umjetničke programe odlučilo se dva posto učenika. Najtraženiji strukovni programi bili su 'referent za poslovnu ekonomiju', 'turistički tehničar destinacije' te 'medicinska sestra/tehničar opće njege'. Kod budućih gimnazijalaca najveći je interes za opće gimnazijske programe, kao i prijašnjih godina.