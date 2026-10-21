SuperSport ostaje, Superbet ulazi: pet tvrtki dobilo pravo na casina

Vlada je dodijelila prava na 15 godina. Tri tvrtke pravo stječu prvi put, a svih pet za 2026. mora platiti ukupno 200 tisuća eura.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je pet trgovačkih društava dobilo pravo priređivanja igara na sreću u casinima na razdoblje od 15 godina. Riječ je o tvrtkama Dioniz M iz Koprivnice, Rebuy Stars iz Zagreba, Sonik iz Vinkovaca te zagrebačkim društvima SuperSport i Superbet Betting and Gaming.

Kako je tijekom predstavljanja odluke objasnio Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija, prema važećim propisima pravo priređivanja igara na sreću u casinima može steći ukupno 20 trgovačkih društava, a posljednji javni natječaj bio je raspisan za pet društava. Od pet odabranih kompanija dvije već priređuju igre na sreću u casinima, dok tri to pravo stječu prvi put.

Pri odabiru društava vrednovali su se planirani financijski učinci, dosadašnji poslovni rezultati te urednost i zakonitost poslovanja.

Prava se dodjeljuju na 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora s Ministarstvom financija. Prema odluci Vlade, odabrane tvrtke bit će pozvane na potpisivanje ugovora u roku od 60 dana.

SuperSport plaća najvišu naknadu

Za 2026. godinu pet odabranih društava dužno je uplatiti ukupno 200 tisuća eura naknada. Najveći pojedinačni iznos odnosi se na SuperSport, koji mora uplatiti oko 117 tisuća eura, dok je Dioniz M obvezan platiti oko 33 tisuće. Preostala tri društva, Rebuy Stars, Sonik i Superbet Betting and Gaming, moraju uplatiti po 16,7 tisuća eura.

Riječ je o naknadama za dio 2026. godine, koje se obračunavaju razmjerno broju mjeseci trajanja prava u toj godini. Plaćaju se prvog dana nakon potpisivanja ugovora.

Prema Zakonu o igrama na sreću, godišnja naknada za priređivanje igara u casinima iznosi 100 tisuća eura po casinu. Stoga se iznosi navedeni u Vladinoj odluci za ovu godinu ne mogu poistovjetiti s punom godišnjom obvezom pojedinog društva.

Dio kompanija imao je prava i prije 15 godina

Među odabranim društvima nalaze se i dugogodišnji sudionici hrvatskog tržišta igara na sreću. SuperSport i Dioniz M bili su među šest društava kojima je Vlada još u listopadu 2011. dodijelila pravo priređivanja igara na sreću u casinima na 15 godina. Uz njih su tada prava dobili Blue Sky, Globus Exclusive, Pompeii Unus i Stanley.

SuperSport i Superbet ujedno su među društvima kojima je Vlada u listopadu prošle godine dodijelila petnaestogodišnje pravo priređivanja igara klađenja, što je zasebna kategorija igara na sreću.

Podsjetimo, Lider je u kolovozu pisao da Super Sportu, Dionizu M i Globus Exclusiveu 27. listopada istječu prava priređivanja igara na sreću u casinima. Današnjom odlukom Vlade Super Sport i Dioniz M ponovno su dobili pravo na 15 godina, dok Globus Exclusive nije među odabranim društvima.