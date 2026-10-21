Tvrtka 'kralja žira' završila u stečaju, ostali dugovi državi

Euro – Žir Dani ostvarivao je milijunske prihode od Hrvatskih šuma, a Porezna je osporila 630 tisuća eura isplaćenih vlasniku Zijadu Pezeroviću.

Trgovački sud u Osijeku otvorio je u ponedjeljak stečaj nad tvrtkom Euro - Žir Dani iz Gunje, koja je javnosti poznata po milijunskim poslovima prikupljanja žira za Hrvatske šume. Riječ je o društvu koje je osnovao Zijad Pezerović, u medijima prozvan 'kraljem žira', a koje je tijekom nekoliko godina od državne tvrtke ostvarilo milijunske prihode. Prema ranijim objavama od 24sata, samo na poslovima prikupljanja žira uprihodovalo je oko 3,5 milijuna eura.

Unatoč takvim prihodima, društvo je završilo u blokadi. Prema stečajnom rješenju, Fina je krajem srpnja prošle godine evidentirala 377 tisuća eura neizvršenih osnova za plaćanje, dok je stečajna upraviteljica Josipa Jurčić poslije utvrdila oko 552 tisuće eura nepodmirenih obveza prema Poreznoj upravi i inspekciji rada. Tvrtka je 2024. ostvarila gotovo 2,93 milijuna eura prihoda, ali je njezino poslovanje lani praktički zamrlo.

Zanimljivo je i da početkom 2025. Euro - Žir Dani mijenja vlasnika. Jedini član društva i osoba ovlaštena za zastupanje propale tvrtke postao je Mirzet Smajlović koji nema prebivalište u Hrvatskoj. Društvo je dotad bilo u vlasništvu Zijada Pezerovića, a direktor tvrtke bio je njegov sin Ervin.