Treća traka na A1 kreće 2027.: Osigurano 250 milijuna eura iz EU-a

Hrvatske autoceste (HAC) objavile su prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici autoceste A1 između Zagreba i Karlovca. Projekt procijenjene vrijednosti 248 milijuna eura obuhvaća izgradnju treće trake u oba smjera, tri nova čvora, rekonstrukciju postojećeg čvora Jastrebarsko te izgradnju novih nadvožnjaka, a početak radova planiran je tijekom 2027. godine.

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je u ponedjeljak na Hvaru kako su za taj jedan od najvažnijih cestovnih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj već osigurana sredstva iz europskih fondova.

- Danas su Hrvatske autoceste objavile javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najvažnijih u Hrvatskoj, budući da je riječ o prometno najopterećenijoj dionici autoceste A1 - rekao je Butković.

Dodao je da će, nakon provedbe natječajnog postupka, radovi vrijedni oko 250 milijuna eura najvjerojatnije početi iduće godine te trajati približno dvije i pol godine.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati privremenom regulacijom, uz po dvije sužene prometne trake u svakom smjeru i smanjeno ograničenje brzine.

Butković je najavio i nastavak projekta proširenjem autoceste trećom prometnom trakom na dionici između Karlovca i Bosiljeva.

Iz HAC-a ističu kako prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima predstavlja obvezan korak prije pokretanja postupka javne nabave, sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Po završetku savjetovanja bit će raspisan javni natječaj za izvođača radova.

Dionica Zagreb – Karlovac duga je 39 kilometara, a njezinim proširenjem trebala bi se znatno povećati propusnost autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Projekt bi ujedno trebao poboljšati lokalnu prometnu povezanost i dodatno unaprijediti sigurnost prometa.

Radovi uključuju dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova – Stupnik, Ašpergeri i Selce (Karlovac), rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste.