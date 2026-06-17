Tehnika uspješno provela dokapitalizaciju: Prikupljeno 2,1 milijun eura

Nakon što je kapital proljetos srezan na 1,89 milijuna eura, postojeći dioničari kroz dva kruga uplatili su svježi novac za opstanak tvrtke

Financijsko i vlasničko restrukturiranje zagrebačke građevinske kompanije Tehnika d.d. uspješno je privedeno kraju. Uprava društva, na čelu s Marinom Stenglinom, donijela je 17. lipnja odluku kojom je postupak povećanja temeljnog kapitala proglašen uspješnim. Kroz dva provedena kruga upisa i uplata, postojeći dioničari uplatili su ukupno 2,09 milijuna eura svježeg kapitala, čime je preskočen prag uspješnosti od 51 posto, čime je automatski otkazan predviđeni treći krug.

Ova dokapitalizacija, međutim, predstavlja tek drugi, operativni dio dubokog zahvata u bilancu građevinara koji je zacrtan na izvanrednoj Glavnoj skupštini potkraj travnja ove godine.

Podsjetimo, Tehnika je u ovu godinu ušla pritisnuta golemim prenesenim gubitkom iz ranijih razdoblja koji je na kraju 2025. iznosio čak 41,54 milijuna eura. Kako bi se ti gubici djelomično sanirali, dioničari su u travnju najprije morali pristati na smanjenje temeljnog kapitala. Kapital je tada srezan za čak 20,65 milijuna eura, s dotadašnjih 22,55 milijuna na samo 1,89 milijuna eura. To je izvedeno tako da je nominalna vrijednost svake od 189.460 postojećih dionica preko noći smanjena sa 119 eura na samo 10 eura.

Nakon toga, kada je preostali akumulirani gubitak sveden na oko 19,75 milijuna eura, Tehnika je krenula u potragu za prijeko potrebnom likvidnošću. Cilj je bio prikupiti do maksimalno 3,9 milijuna eura izdavanjem novih dionica, ponovno po nominalnoj cijeni od 10 eura.

Ulagači oprezni

Konačni rezultati upisa, zaključeni sredinom lipnja, pokazuju da su postojeći dioničari koji su sudjelovali u procesu odlučili podržati tvrtku, ali uz dozu opreza. Od maksimalno ponuđenih 390.000 novih dionica, upisano je i uplaćeno 209.338 dionica, što predstavlja 53,68 posto ciljanog iznosa.

Gledano po fazama, ključni dio posla odrađen je u prvom krugu u kojem su dioničari iskoristili pravo prvenstva razmjerno svojim udjelima i uplatili 1,27 milijuna eura. U drugom krugu, u kojem su mogli sudjelovati samo dioničari iz prvog kruga, prikupljeno je preostalih 820.640 eura.

Nakon što se ova promjena formalno upiše u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, novi temeljni kapital Tehnike iznosit će 3.987.980,00 eura, a struktura vlasništva bit će raspoređena na ukupno 398.798 dionica. To znači da su novi upisnici praktički poduplali ukupan broj dionica u optjecaju.