Poduzetnička priča

Marko Gross: Od Atlanticovih brendova stvara nove poslovne priče

29. kolovoza 2026.
Marko Gross

Marko Gross

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Valentina Starčević
Valentina Starčević
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Prije nego što je kupio tvrtku koja proizvodi trokut-sendviče produljene svježine, Gross je iza sebe već imao uspješne poslovne priče

Godinu dana nakon što je Atlantic Grupa prodala Montanu Plus Marku Grossu, tvrtka bilježi velike poslovne pomake. U prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je rast poslovanja od dvadeset posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a vjetar u leđa dala je i suradnja s velikim hrvatskim prehrambenim tvrtkama. Jedinom hrvatskom proizvođaču trokut-sendviča produljene svježine sve to daje temelj za optimističan pogled prema budućnosti i širenju po Hrvatskoj te susjednim tržištima i tržištima Europske unije.

Potkraj prosinca zagrebačka tvrtka proizvodnju stoga seli u Podsljeme, u Markuševec, te će iz prostora od 700 četvornih metara prijeći u novu upravnu zgradu i pogon koji obuhvaćaju 1400 četvornih metara te se trenutačno uređuju. Uvjet je to za povećanje kapaciteta te uvođenje novih oblika sendviča i drugih proizvoda. Uz automatizaciju i digitalizaciju naglasak je sada na razvoju, odnosno unaprjeđenju proizvodnje, napominje Marko Gross, vlasnik i predsjednik Uprave, kako bi se nastavili rast i širenje operacija.

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#Marko Gross#Allen Halamić#Tea Matoš#Montana Plus #Prehrambena Industrija#Trokut-sendviči#Rast Poslovanja#Hrvatsko Tržište
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