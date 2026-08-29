Marko Gross: Od Atlanticovih brendova stvara nove poslovne priče

Prije nego što je kupio tvrtku koja proizvodi trokut-sendviče produljene svježine, Gross je iza sebe već imao uspješne poslovne priče

Godinu dana nakon što je Atlantic Grupa prodala Montanu Plus Marku Grossu, tvrtka bilježi velike poslovne pomake. U prvih šest mjeseci ove godine ostvarila je rast poslovanja od dvadeset posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a vjetar u leđa dala je i suradnja s velikim hrvatskim prehrambenim tvrtkama. Jedinom hrvatskom proizvođaču trokut-sendviča produljene svježine sve to daje temelj za optimističan pogled prema budućnosti i širenju po Hrvatskoj te susjednim tržištima i tržištima Europske unije.

Potkraj prosinca zagrebačka tvrtka proizvodnju stoga seli u Podsljeme, u Markuševec, te će iz prostora od 700 četvornih metara prijeći u novu upravnu zgradu i pogon koji obuhvaćaju 1400 četvornih metara te se trenutačno uređuju. Uvjet je to za povećanje kapaciteta te uvođenje novih oblika sendviča i drugih proizvoda. Uz automatizaciju i digitalizaciju naglasak je sada na razvoju, odnosno unaprjeđenju proizvodnje, napominje Marko Gross, vlasnik i predsjednik Uprave, kako bi se nastavili rast i širenje operacija.