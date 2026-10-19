Doznake u stablecoinima 84 posto jeftinije od tradicionalnih transfera

Podaci pokazuju velike uštede na prekograničnim plaćanjima, a transferi stablecoina također se brže namiruju od tradicionalnih metoda

Doznake financirane stablecoinima i dalje nude značajne uštede troškova u odnosu na tradicionalne novčane transfere, posebno na tržištima u nastajanju, što dodatno učvršćuje jedan od vodećih slučajeva upotrebe digitalnog dolara kako raste platna aktivnost.

Prema novom izvješću za treće tromjesečje tvrtke Borderless.xyz, platne mreže financirane stablecoinima, slanje doznake od 200 dolara putem platnih sustava financiranih stablecoinima košta u prosjeku jedan posto ili 2 dolara, u usporedbi sa 6,36 posto, ili 12,72 dolara, za tradicionalne doznake, na temelju podataka Svjetske banke.

Zbog te razlike doznake financirane stablecoinima su otprilike 84 posto jeftinije, iako usporedba koristi cijene Borderlessa za treće tromjesečje 2026. i podatke Svjetske banke iz istog razdoblja 2025.

Uštede su značajne i na tržištima u nastajanju. U podsaharskoj Africi, doznake financirane stablecoinima koštaju 2,9 posto, u usporedbi s 8,46 posto za tradicionalne transfere. U Latinskoj Americi troškovi iznose 1,2 dolara, odnosno 5,64 posto.

Poslovna plaćanja izvršena putem stablecoina također su znatno jeftinija, prema izvješću. Transfer od 10.000 dolara financiran stablecoinom u eurozonu košta samo 26 dolara kada se usmjeri preko najjeftinijeg pružatelja usluga, u usporedbi s 52 dolara preko svih koridora kod srednjeg pružatelja usluga.

Za usporedbu, tradicionalna međunarodna bankovna doznaka košta između 135 i 150 dolara za isti iznos, uključujući naknade za transfer i pretpostavljenu deviznu maržu od jedan posto.

Isplate stablecoina se podmiruju za nekoliko minuta, ali pouzdanost varira

Osim uštede troškova, izvješće Borderlessa otkrilo je da plaćanja financirana stablecoinima mogu stići na lokalne bankovne račune primatelja za nekoliko minuta, ovisno o korištenoj platnoj mreži.

U Brazilu su isplate putem PIX mreže poravnate u prosjeku za dvije minute tijekom trećeg tromjesečja, dok je meksičkoj SPEI mreži trebalo tri minute. Kolumbijska PSE mreža također je zabilježila prosjek vremena poravnanja od dvije minute.

Za usporedbu, tradicionalni SWIFT transferi obično su se namirivali sljedeći radni dan, dok je za najsporiji trebalo tri radna dana.

Međutim, stope dovršenosti plaćanja znatno su se razlikovale. Meksička mreža SPEI uspješno je dovršila 98,6 posto isplata, a slijedi je brazilski PIX s 97,8. Kolumbijska mreža PSE dovršila je 79, dok je kostarikanski SINPE zabilježio stopu dovršenosti od samo 73 posto.

Rezultati dolaze u trenutku kada aktivnost transakcija stablecoina nastavlja rasti. Standard Chartered nedavno je istaknuo rastući volumen transakcija unatoč relativno stabilnom rastu ukupne tržišne kapitalizacije stablecoin ove godine. Banka očekuje da će tržište dosegnuti dva bilijuna dolara do 2030., dvije godine kasnije od prethodne prognoze.