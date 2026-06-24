Više kamate mogu postati problem za 60 posto zaduženih poduzeća

Novo podizanje kamata ECB-a moglo bi povećati troškove financiranja za tvrtke s gotovo 18 milijardi eura kredita

Mrvicu manje od 18 milijardi eura – toliko iznose krediti domaćim poduzećima čija bi otplata u bliskoj budućnosti mogla donekle postati škakljiva. Dva su razloga: prvi je što je zbog nanovo razbuktane inflacije započeo još jedan ciklus podizanja kamatnih stopa.

A to domaćim kompanijama zasigurno nije po volji s obzirom na to da je svaki drugi kredit ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom. Drugi, možda i ozbiljan problem koji je trenutačno u sjeni, činjenica je da su najviše zaduženi sektori baš oni koji prvi padaju u krizu: građevinarstvo, poslovanje s nekretninama i turističke usluge.