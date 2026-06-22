Preminuo Alan Greenspan: Otišao je 'Maestro' koji je oblikovao Fed

Dugogodišnji predsjednik Federalnih rezervi, poznat kao 'Maestro', preminuo je u 101. godini od komplikacija Parkinsonove bolesti

Alan Greenspan, dugogodišnji predsjednik Federalnih rezervi poznat pod nadimkom 'Maestro', koji je postao jedan od najutjecajnijih ekonomskih stratega svoje ere i ostao upamćen po upozorenju o 'iracionalnom obilju', preminuo je u 101. godini života.

Kako prenosi CNBC, ovaj utjecajni ekonomist preminuo je u ponedjeljak u svom domu od komplikacija uzrokovanih Parkinsonovom bolešću, što je potvrdila njegova supruga Andrea Mitchell, s kojom je bio u braku 29 godina, inače glavna dopisnica iz Washingtona i glavna dopisnica za vanjsku politiku mreže NBC News.

- Bio je istinski velikan koji je desetljećima pomagao u oblikovanju američkog gospodarstva pod predsjednicima iz obiju stranaka, ali je uvijek bio iskren u priznavanju vlastitih pogrešaka - navela je Mitchell u priopćenju.

Greenspana je na čelo Feda 1987. godine imenovao predsjednik Ronald Reagan te je tu funkciju, prolazeći kroz razdoblja ekonomskih padova i uzleta, obnašao sve do odlaska u mirovinu 2006. godine. Njegov je mandat bio drugi najdulji u povijesti, svega četiri mjeseca kraći od mandata Williama McChesneya Martina, koji je središnjom bankom upravljao od 1951. do 1970. godine.

Fed je u ponedjeljak ujutro u priopćenju istaknuo kako s 'dubokom tugom' prima vijest o Greenspanovu odlasku, napomenuvši da su njegov 'doprinos monetarnoj politici i ekonomskoj misli ostavili neizbrisiv trag u ovoj instituciji, širem polju ekonomije te u cijeloj zemlji'.

Tijekom Greenspanova mandata na čelu Feda tržišta dionica su cvjetala, no to razdoblje nisu zaobišle ni faze ekstremne volatilnosti. Njegova labava monetarna politika u središnjoj banci nerijetko se navodi kao jedan od uzroka financijske krize iz 2008. godina.