Tvrtke i tržišta

Smjena na čelu Kufner grupe, odlazak Stiva Andjusa

19. kolovoza 2026.
Slaven Kufner, preuzimanje

Slaven Kufner

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Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović
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Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Fedja Janez Rojnik Rozman imenovan je predsjednikom Uprave KUFNER GRUPE umjesto Slavena Kufnera, koji je manjinski, 10-postotni vlasnik. Tomislav Alagušić i Elvis Vukšić novi su članovi Uprave, u kojoj su ostali Krunoslav Molnar i Marijana Jovanović. Većinski vlasnik od 2025. je multinacionalka CRH, ali je preuzela samo ključni segment mineralnih sirovina, odnosno profitabilno poslovanje s kamenim agregatima.

To uključuje kontrolu i koncesije nad četiri velika kamenoloma. Izgradnja i održavanja željezničke infrastrukture te proizvodnje izolacijskih materijala (zajedno s povezanim tvrtkama REMONT PRUGA MATIĆ i KUMAL S) nisu bila dio ove transakcije. Ta su poduzeća izdvojena u novi poslovni entitet pod nazivom KUGAR HOLDING.

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