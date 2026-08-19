Smjena na čelu Kufner grupe, odlazak Stiva Andjusa

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

Fedja Janez Rojnik Rozman imenovan je predsjednikom Uprave KUFNER GRUPE umjesto Slavena Kufnera, koji je manjinski, 10-postotni vlasnik. Tomislav Alagušić i Elvis Vukšić novi su članovi Uprave, u kojoj su ostali Krunoslav Molnar i Marijana Jovanović. Većinski vlasnik od 2025. je multinacionalka CRH, ali je preuzela samo ključni segment mineralnih sirovina, odnosno profitabilno poslovanje s kamenim agregatima.

To uključuje kontrolu i koncesije nad četiri velika kamenoloma. Izgradnja i održavanja željezničke infrastrukture te proizvodnje izolacijskih materijala (zajedno s povezanim tvrtkama REMONT PRUGA MATIĆ i KUMAL S) nisu bila dio ove transakcije. Ta su poduzeća izdvojena u novi poslovni entitet pod nazivom KUGAR HOLDING.