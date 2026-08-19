Još jedna tvrtka odlazi s burze: Klara se povlači nakon 23 godine

Dioničari o povlačenju 283.760 dionica odlučuju 30. rujna, a Klara tvrdi da su troškovi burzovnog statusa preveliki.

Zagrebačke pekarne Klara pripremaju povlačenje dionica sa Zagrebačke burze. Uprava kompanije sazvala je za 30. rujna Glavnu skupštinu na kojoj će dioničari odlučivati o povlačenju svih 283.760 redovnih dionica s Redovitog tržišta.

Ako prijedlog bude prihvaćen, Klara će burzu napustiti nakon više od 23 godine. Njezinim se dionicama na Zagrebačkoj burzi trguje od lipnja 2003. godine.

Uprava i Nadzorni odbor prijedlog obrazlažu time da društvo više ne ostvaruje znatnije koristi od uvrštenja i trgovanja dionicama, dok izravni i neizravni troškovi povezani s burzovnim statusom predstavljaju znatan teret za poslovanje.

– Društvo ne ostvaruje značajne koristi od uvrštenja dionica na tržištu kapitala niti od trgovanja njima. S druge strane, troškovi povezani s uvrštenjem značajni su i u okolnostima poslovanja društva predstavljaju znatan teret – navodi se u obrazloženju.