Joint venture: Zašto zajednička ulaganja osvajaju biznis

Od podatkovnih centara do energetike i izvoza, hrvatske kompanije sve češće udružuju kapital, znanje, tehnologiju i tržišta

Podatkovni centri danas su ono što je nekad bila teška industrija – bez njih nema suvremenoga gospodarstva. O njihovoj gradnji sve se više govori i kod nas iako je riječ o ulaganjima koja pojedinačno nerijetko prelaze nekoliko desetaka milijuna eura. Kapitalno intenzivna ulaganja koja ne može riješiti isključivo bankovni kredit traže drukčije opcije. Jedno takvo naziva se 'zajedničko ulaganje', poznatije prema engleskome nazivu joint venture (JV). U takav pothvat radi gradnje podatkovnih centara proljetos je ušla skupina investitora, iz čega je stvorena tvrtka Datum.

Oko Datuma okupilo se pet tvrtki. Uz dva domaća investicijska društva u tom su poslu domaći pružatelj usluga podatkovnog centra Databox te jedna američka i jedna australska kompanija kao pružateljice znanja u segmentu AI operativnih sustava i platformi. Kako je Liderova novinarka Donatella Pauković prije objavila, potkraj ove godine planiran je početak gradnje novoga AI podatkovnog centra na zagrebačkom Žitnjaku, na ukupnoj površini od 22 tisuće četvornih metara, najvišega sigurnosnog standarda. Ukupna DataBoxova investicija u podatkovne centre u idućim godinama dosegnut će trideset milijuna eura.

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