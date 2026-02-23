U Hrvatskoj najzaduženiji Zagrepčani, a najbogatiji Istrijani

Najviše kredita imaju stanovnici Zagreba, Zagrebačke županije te Zadarske županije dok najviše depozita imaju Istrijani

Kućanstva u Hrvatskoj krajem rujna 2025. imala su 26,6 milijardi eura kredita. No iza tog ukupnog iznosa krije se vrlo neujednačena financijska karta zemlje, s jasno vidljivom podjelom na financijski najbogatije i najsiromašnije regije kada se promatra odnos štednje i zaduženosti.

Najzaduženiji su stanovnici Zagreba, gdje iznos kredita po stanovniku doseže 9166,3 eura. Slijede Zagrebačka županija s 7.947 eura te Zadarska s 7.903 eura po stanovniku. To su ujedno i područja s razvijenim tržištem nekretnina i snažnim rastom stambenog kreditiranja.

S druge strane, najmanju razinu zaduženosti bilježi Vukovarsko-srijemska županija, gdje iznos kredita po stanovniku iznosi 4603,4 eura. Slijede Požeško-slavonska županija s 4652 eura po stanovniku te Virovitičko-podravska županija, u kojoj je taj iznos 4734,6 eura. No manja zaduženost ondje nije znak veće financijske snage, nego slabije kreditne aktivnosti i nižih dohodaka.