Zaduženost po županijama

U Hrvatskoj najzaduženiji Zagrepčani, a najbogatiji Istrijani

23. veljače 2026.
krediti, zaduženje
foto Shutterstock
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Najviše kredita imaju stanovnici Zagreba, Zagrebačke županije te Zadarske županije dok najviše depozita imaju Istrijani

Kućanstva u Hrvatskoj krajem rujna 2025. imala su 26,6 milijardi eura kredita. No iza tog ukupnog iznosa krije se vrlo neujednačena financijska karta zemlje, s jasno vidljivom podjelom na financijski najbogatije i najsiromašnije regije kada se promatra odnos štednje i zaduženosti.

Najzaduženiji su stanovnici Zagreba, gdje iznos kredita po stanovniku doseže 9166,3 eura. Slijede Zagrebačka županija s 7.947 eura te Zadarska s 7.903 eura po stanovniku. To su ujedno i područja s razvijenim tržištem nekretnina i snažnim rastom stambenog kreditiranja.

S druge strane, najmanju razinu zaduženosti bilježi Vukovarsko-srijemska županija, gdje iznos kredita po stanovniku iznosi 4603,4 eura. Slijede Požeško-slavonska županija s 4652 eura po stanovniku te Virovitičko-podravska županija, u kojoj je taj iznos 4734,6 eura. No manja zaduženost ondje nije znak veće financijske snage, nego slabije kreditne aktivnosti i nižih dohodaka.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Krediti#Depoziti#županije#Hrvatska#Zaduženost Kućanstva
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right