Money motion

Stablecoini ulaze u mainstream financije i platne sustave

11. ožujka 2026.
Stablecoin, crypto
foto
Domagoj Mataić
Domagoj Mataić

Stablecoini izlaze iz kripto sfere i ulaze u financijski sustav, dok Europa traži ravnotežu između privatnih rješenja i digitalnog eura

Stablecoini su posljednjih godina postali jedna od ključnih tema u raspravama o budućnosti novca i platnih sustava. Riječ je o digitalnim tokenima čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu imovinu, najčešće američki dolar ili euro, a njihova primjena sve se više promatra izvan uskog kripto ekosustava.
 
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Stablecoini#Digitalni Euro#Blockchain#Fintech#Platni Sustavi#Cbdc#Tokenizirani Depoziti#Regulacija#Visa#Financijska Infrastruktura
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right