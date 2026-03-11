Money motion
Stablecoini ulaze u mainstream financije i platne sustave
11. ožujka 2026.
foto
Stablecoini izlaze iz kripto sfere i ulaze u financijski sustav, dok Europa traži ravnotežu između privatnih rješenja i digitalnog eura
Stablecoini su posljednjih godina postali jedna od ključnih tema u raspravama o budućnosti novca i platnih sustava. Riječ je o digitalnim tokenima čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu imovinu, najčešće američki dolar ili euro, a njihova primjena sve se više promatra izvan uskog kripto ekosustava.
