Stablecoini ulaze u mainstream financije i platne sustave

Stablecoini izlaze iz kripto sfere i ulaze u financijski sustav, dok Europa traži ravnotežu između privatnih rješenja i digitalnog eura

Stablecoini su posljednjih godina postali jedna od ključnih tema u raspravama o budućnosti novca i platnih sustava. Riječ je o digitalnim tokenima čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu imovinu, najčešće američki dolar ili euro, a njihova primjena sve se više promatra izvan uskog kripto ekosustava.