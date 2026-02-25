Europljani traže veće poreze za bogate pojedince i multinacionalke

Dvije trećine građana podupire porez na bogatstvo, a čak 80 posto traži da multinacionalke plaćaju porez tamo gdje zarađuju

Dvije trećine građana Europske unije podržava uvođenje poreza na bogatstvo za najimućnije pojedince, dok još veći udio smatra da bi velike multinacionalne kompanije trebale plaćati minimalni porez u državama u kojima posluju. Pokazuju to rezultati istraživanja Eurobarometra za 2025., koji otkrivaju duboke razlike u stavovima među europskim državama, ali i jak zajednički osjećaj da porezni sustavi moraju biti pravedniji.

Porezi su temelj funkcioniranja države, a Europska unija nastoji učiniti sustave oporezivanja pravednijima i transparentnijima, uz suzbijanje poreznih diskriminacija, dvostrukog oporezivanja i izbjegavanja plaćanja poreza. U tom kontekstu pod povećalom su se našli bogati pojedinci i globalne korporacije, a stanovništvo diljem Europe posljednjih godina sve češće traži da i najbogatiji daju 'pošteniji doprinos'.

Visoka potpora porezu na bogatstvo

Potpora je u većini Europe visoka i kreće se oko dvije trećine stanovništva. Najveću podršku bilježi Mađarska (78%), dok su Bugarska i Hrvatska na vrlo visokih 71 posto, a slijede Grčka i Italija sa 70 posto. Belgija, Njemačka, Španjolska i Austrija također su blizu 70 posto, što pokazuje širok konsenzus među velikim i srednjim gospodarstvima. Prosjek EU iznosi 65 posto, na čijoj su razini Francuska, Finska i Slovenija.

Općenito, potpora je snažnija u srednjoj i istočnoj Europi, iako postoje izražene razlike. Niža potpora zabilježena je u baltičkim i nordijskim zemljama te dijelu srednje Europe. Latvija ima 60 posto, Slovačka i Švedska 56 posto, Estonija 55 posto, dok Poljska (49%), Danska (46%) i Češka (45%) bilježe najnižu podršku.

Protivljenje je najizraženije u Danskoj (35%), Poljskoj (33%) i Češkoj (30%), dok je udio neodlučnih posebno visok u Češkoj (25%) i Latviji (19%)

Nejednakost kao ključni okidač

Erick Kirchler sa Sveučilišta u Beču ističe da percepcija nejednakosti i vidljivost bogatstva snažno oblikuju stavove građana. Tamo gdje su socijalne mreže slabije, a razlike u bogatstvu izraženije, građani češće podržavaju korektivne mjere poput viših poreza za najbogatije. Kirchler podsjeća i da su nordijske zemlje ukinule poreze na bogatstvo zbog zabrinutosti oko učinkovitosti i izbjegavanja poreza. Građani tih država uglavnom vjeruju postojećim porezima na dohodak i kapital, pa je spremnost za ponovno uvođenje poreza na neto bogatstvo ograničena.

Caren Sureth-Sloane sa Sveučilišta u Paderbornu naglašava da razina povjerenja u vlade i institucije snažno utječe na percepciju porezne pravednosti. Ako građani vjeruju da bogati mogu izbjeći poreze ili da je sustav korumpiran i slabo nadziran, raste potpora porezu na bogatstvo.

Još veća potpora oporezivanju multinacionalki

Potpora je iznimno visoka u cijeloj Uniji. U većini država više od četiri petine građana podržava ovu mjeru kada se zbroje snažno i umjereno slaganje. Grčka prednjači s ukupno 87 posto potpore, dok Austrija (86%) i Bugarska (86%) također pokazuju iznimno snažan konsenzus. Francuska, Portugal i Finska kreću se oko 83 posto, a Malta i Njemačka oko 82 psoto.

Hrvatska bilježi vrlo visoku podršku, 51 posto građana snažno podržava mjeru, a dodatnih 31 posto umjereno, što daje ukupno 82 posto.

Ukupno gledajući, prosjek EU iznosi 80 posto, pri čemu 44 posto snažno podržava, a 36 posto umjereno podržava obvezni minimalni porez za multinacionalke.

Niže, ali i dalje visoke razine potpore vidljive su u nordijskim i baltičkim zemljama te dijelu srednje Europe. Danska i Estonija su oko 75 posto, Nizozemska i Češka oko 74 posto, dok Slovenija, Slovačka i Latvija bilježe približno 70–73 posto potpore oporezivanju velikih kompanija.

Najniža potpora zabilježena je u Mađarskoj (67%), gdje je i najveći udio protivljenja među promatranim državama. Protivljenje je općenito slabo diljem Europe, rijetko prelazi 10–15 posto, dok je udio neodlučnih najviši u Češkoj, Latviji i Poljskoj.

Investicije i porezna konkurentnost

Stručnjaci upozoravaju da stavovi građana odražavaju i gospodarske strategije država. Mađarska i Latvija oslanjaju se na niske porezne stope kako bi privukle strana ulaganja, pa dio stanovništva strahuje da bi stroža međunarodna porezna pravila mogla oslabiti konkurentnost.

S druge strane, zemlje poput Austrije, Hrvatske i Bugarske sebe vide kao tržišna gospodarstva koja očekuju pravedan doprinos svih sudionika, pa se minimalni porez smatra načinom sprječavanja prebacivanja dobiti i stabiliziranja javnih prihoda.

Razlike u percepciji porezne pravednosti i dalje su vidljive između zapadne i sjeverne Europe, gdje je povjerenje u institucije veće, i istočne Europe, gdje je ono slabije. Stručnjaci taj jaz povezuju s kvalitetom javnih usluga i učinkovitošću redistribucije bogatstva. Sudeći prema ovim podacima, rasprava o oporezivanju bogatstva i multinacionalnih kompanija stoga nije samo fiskalno pitanje, nego i pitanje povjerenja u državu, osjećaja pravednosti i dugoročne stabilnosti europskih društava, koje je trenutno prilično narušeno.