Miniobveznice postale hit među hrvatskim tvrtkama: Evo kako funkcioniraju

Rudan, Comping i Ultra auto tim su putem financirali razvoj i akvizicije, a banke bilježe sve veći interes poduzetnika

Želite proširiti poslovanje i trebate naći kapital za to. Bankovni kredit možda za vas nije najbolja opcija zato što je potrebno često pregovarati o kreditnim uvjetima i moguće su promjene kamatnih stopa. Osim toga, otplata kredita opterećuje novčani tok, a u današnjim nesigurnim vremenima iznimno je važno imati dovoljne zalihe gotovine. Korporacijske obveznice pak nude otplatu kamate dva puta na godinu, a glavnice tek za nekoliko godina, nakon isteka ročnosti.

No kamate koje biste morali dati ulagačima u svoju obveznicu prilično su više od onih na kredit. Kad se sve zbroji i oduzme, treba vam novac koji biste dobili po cijeni vrlo sličnoj kao u kreditu, ali uz tempo otplate i fiksiranje cijene zaduženja kao pri obveznicama. Postoji li takav model? Da, zove se miniobveznica. Taj financijski instrument u posljednje dvije godine svojevrsni je hit kad je riječ o financiranju malih i srednjih kompanija u Hrvatskoj. Proljetos se skupini od tridesetak kompanija koje su u protekle dvije godine pribavile kapital na taj način pridružio i Rudan.

Riječ je o tvrtki specijaliziranoj za energetska rješenja, upravljanje resursima i turizam. Rudan je u travnju plasirao miniobveznicu vrijednu deset milijuna eura. Dio novca prikupljenoga njome usmjeren je u razvoj projekta obnovljivih izvora energije; konkretno, projekta solarne elektrane čija je snaga veća od stotinu megavata, kaže nam predsjednik Uprave Danijel Benčić.