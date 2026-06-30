Ekološke studije na udaru: HUSZPO traži rano uključivanje građana

Dok javnost percipira studije utjecaja na okoliš kao paravan za investitore, struka upozorava da ključne selekcije ostaju nevidljive

Postupci procjene utjecaja na okoliš (PUO) u hrvatskoj se javnosti sve češće suočavaju s oštrim, nerijetko politički motiviranim kritikama. Dok građani u studijama utjecaja na okoliš (SUO) nerijetko vide tek formalni paravan prilagođen interesima investitora, Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) upozorava na sistemski komunikacijski šum: javnost uočava tek završnu fazu procesa, javnu raspravu, dok opsežne i rigorozne višegodišnje stručne provjere ostaju potpuno izvan vidokruga.

Udruga HUSZPO, osnovana 2004. godine kao rezultat međunarodne suradnje unutar 'Sofijske inicijative', danas okuplja vodeće ovlaštene tvrtke i stručnjake specijalizirane za izradu studijske dokumentacije. Iz udruge naglašavaju kako je percepcija o 'unaprijed kupljenim' studijama potpuno neutemeljena.

Prije nego što dokument uopće dođe do faze javnog uvida, on prolazi kroz višestruke filtere povjerenstava sastavljenih od predstavnika nadležnih institucija koji ocjenjuju cjelovitost i stručnu utemeljenost analiza. Dokumentacija se u pravilu više puta vraća na doradu, dopunjuje i revidira.

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Ono što javnosti ostaje nepoznato jesu rane faze projekata. Provodeći višemjesečna, a katkad i višegodišnja terenska istraživanja, ovlaštenici često u ranoj fazi daju investitorima jasne pokazatelje o ekološkoj neprihvatljivosti određenih zahvata. Zbog toga se brojni projekti značajno modificiraju ili se od njih u potpunosti odustaje prije nego što uopće uđu u službenu proceduru. Proaktivni pristup i rano modeliranje prema investitoru pokazali su se kao najučinkovitiji mehanizam zaštite prostora.

Glavni izvor nepovjerenja i verbalnih napada tijekom javnih rasprava ne leži u samoj kvaliteti stručnih studija, već u činjenici da lokalna zajednica tek tada, često prekasno dobiva prvu priliku izraziti svoje neslaganje s projektom. Sukob se stoga pogrešno usmjerava prema izrađivačima studija, koje se etiketira kao 'plaćenike', umjesto da se adresira stvarni društveni i politički otpor samom zahvatu.

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HUSZPO stoga predlaže nužan iskorak na razini cjelokupnog sustava procjene utjecaja na okoliš. Rješenje leži u uvođenju ranog, transparentnog i strukturiranog dijaloga sa svim relevantnim dionicima prije formalnih zakonskih rokova. Pravodobna integracija lokalnih znanja i otklanjanje opravdanih bojazni građana standard je koji već godinama primjenjuju međunarodne financijske institucije kroz cijeli projektni ciklus. Takav pristup ne samo da jača legitimnost odluka, već tehnički i društveno optimizira investicije, dramatično smanjujući rizik od skupih konflikata i naknadnih zastoja projekata.