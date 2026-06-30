Krunoslav Marčinko, predsjednik Uprave društva Tetragram projekt:

Investicijske kovine iznimno su likvidna imovina, superiorna većini

30. lipnja 2026.
Krunoslav Marčinko, predsjednik Uprave društva Tetragram projekt

Krunoslav Marčinko ističe da kupnjom zlata ne samo da čuvamo vrijednost imovine, nego ga u slučaju potrebe za kratkoročnom likvidnošću poduzetnik ne mora prodavati, već ga može zadržati u imovini tvrtke i iskoristiti kao osnovu za kreditiranje

Valentina Starčević
Valentina Starčević
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Ulaganje u investicijsko zlato oslobođeno je PDV-a, a izbjegavaju se i brokerske naknade, naknade fondova i porez na kamate na oročenu štednju. Kupljeno zlato, kao i srebro, u bilancu tvrtke unose se kao roba na skladištu

Rast cijena zlata neće jenjavati, pa tako ni zanimanje za ulaganje u tu vrlo traženu plemenitu kovinu. Brojni hrvatski građani prepoznali su isplativost takvog ulaganja, a i poduzetnici sve više uviđaju važnost i prednost kupnje zlata, iznosi Krunoslav Marčinko, predsjednik Uprave društva Tetragram projekt, jer doista imaju mnogo razloga da za takvu poslovnu odluku. Savjetuje stoga onim poduzetnicima koji tek razmišljaju o ulaganju u zlato da svakako razmotre brojne koristi novoga poslovnog iskoraka te skreće pozornost na činjenicu da je kupnja zlata, posebice u ovako promjenjivim gospodarskim vremenima, najsigurnije čuvanje imovine.

Zašto uglavnom fizičke osobe kupuju investicijsko zlato?

– U vremenu velikih političkih i ekonomskih nestabilnosti u kakvom živimo, dominirajuće inflacije i kontinuiranog pada vrijednosti gotovog novca, ulaganje u investicijsko zlato trebalo bi biti važno svima koji raspolažu sredstvima koja, da tako kažemo, stoje neiskorištena. Fizičke osobe su to uvelike prepoznale i pohranjuju svoju imovinu u novcu u investicijsko zlato, a tu bi mogućnost trebali razmotriti i iskoristiti i poduzetnici koji raspolažu novcem na svojim poslovnim računima kako bi ne samo sačuvali, već i uvećali vrijednost imovine. Osim što neutralizira učinak inflacije i osigurava vrijednost novca u slučaju nekih većih potresa na tržištu, ulaganje u zlato oslobođeno je plaćanja PDV-a. Ulaganjem u investicijsko zlato izbjegavaju se brokerske naknade za trgovanje, naknade za upravljanje investicijskim fondom, ulazne i izlazne naknade iz fonda, porez na kamate na oročenu štednju. Sva ta davanja umanjuju realni prinos takvih investicija. Zlato koje ste kupili ne povjeravate nekoj instituciji koja može njime i loše upravljati ili u najgorem slučaju ući u likvidaciju.

Čine li poduzetnike neodlučnima promjene cijene zlata koje su se dogodile nakon velikog skoka cijene potkraj prošle godine?

– Kada korekcije cijene zlata povežemo s prethodnim velikim skokom cijene zlata i srebra, one nisu iznenađujuće. Kao što ni sveukupne okolnosti koje nas okružuju nisu uobičajene na političkom i ekonomskom planu diljem svijeta. No, oscilacijama unatoč, cijena zlata nastavit će rasti. O tome se slažu velike ekonomske institucije s uvidom u procese koji možda u ovom trenutku još nisu u potpunosti razumljivi i vidljivi. Tako primjerice, banka J. P. Morgan procjenjuje da bi cijena zlata do kraja ove godine mogla dosegnuti razinu od 6000 do 6300 američkih dolara za uncu, a Deutsche Bank spominje iznos od čak 8000 dolara za uncu!

Mnoge poduzetnike zanima kako voditi zlato i srebro u bilanci tvrtke.

– ​Kupljeno zlato, kao i srebro, u bilancu tvrtke unose se kao roba na skladištu. Pri tome, kao što smo već napomenuli, neće se platiti porez na dodanu vrijednost, a ako se kupuje srebro, ono će već biti uračunano u cijenu te će se moći i odbiti prema sustavu poreza na dodanu vrijednost. Ako tvrtka kupi zlato i vodi ga u svojoj bilanci, u slučaju porasta cijene i njegove prodaje po višoj cijeni od nabavne nastaje obveza plaćanja poreza na dobit na iznos razlike. No ako vrijednost zlata u bilanci padne, tvrtka može svoje zalihe revalorizirati i time umanjiti porez na dobit ili prijaviti gubitak.

Može li se zlato upotrebljavati kao sredstvo isplate dobiti tvrtke?

– Kada se investicijsko zlato unese u bilancu tvrtke, moguće ga je upotrijebiti i kao sredstvo isplate dobiti ili predujma dobiti tvrtke. Prilikom isplate postoji zakonska obveza plaćanja poreza na profit, što je slučaj i kada se dobit isplaćuje u novcu. No, prednost je isplate u zlatu da poduzetnik odlučuje o njegovom povlačenju iz bilance tvrtke u tržišno najpovoljnijem trenutku za konverziju zlata u novac.

A kao osnova za kreditiranje?

– Kupnjom zlata ne samo da čuvamo vrijednost imovine, nego ga u slučaju potrebe za kratkoročnom likvidnošću poduzetnik ne mora prodavati, nego ga može zadržati u imovini tvrtke i iskoristiti ga kao osnovu za kreditiranje.

Gdje se može pohraniti zlato?

– Postoje mnoge opcije. Mogu ga pohraniti u prostorijama tvrtke ili u zasebnom trezoru ili sefu pod nadzorom treće strane, poput tvrtki kao što je Plemenit. Za pohranu u Plemenitovu sefu potpisuje se odgovarajući ugovor koji omogućava dostup pohranjenoj kovini u zasebnom sef-pretincu s ključem, a dostup se omogućava osobama koje poduzetnik za to ovlasti.

Kako ponovno unovčiti kupljeno zlato?

– Investicijske kovine iznimno su likvidna imovina, superiorna u odnosu na većinu druge imovine, recimo nekretnine. Zlatnici i srebrnjaci vodećih svjetskih kovnica lako se mogu pretvoriti u papirnate valute bilo gdje u svijetu. Plemenit omogućuje da se investicijsko zlato unovči u bilo kojem trenutku, brzo i sigurno, uz najmanju moguću naknadu.

Znači, kupnja zlata i srebra je dobra odluka za poduzetnike bez obzira na inflaciju i geopolitičke izazove?

– Kupnja zlata povijesno se potvrdila kao dugoročno najsigurnije ulaganje. Ako zlato kontinuirano kupuju velike poslovne banke i financijske institucije, logično je da to čine i poslovni subjekti, manji i veći. Osim osiguranja vrijednosti imovine, ponovimo da se plemenite kovine mogu iskoristiti kao zalog za kredit za kratkoročna sredstva, za isplatu dobiti ili se mogu ponovno pretvoriti u gotovinu i ostvariti zarada uz uobičajena porezna davanja na dobit tvrtke. Savjetujemo poduzetnicima da osiguraju svoju imovinu na vrijeme.

Što nas još čeka na tržištu zlata i plemenitih kovina?

– Ovakav do sada neviđen rast cijena zlata, i još veći koji je realno očekivati, odraz su velikih promjena u ekonomijama diljem svijeta, koje će se odraziti na sve nacionalne ekonomije, na svakoga tko tržišno djeluje. Trenutačno je cijela svjetska ekonomija s jedne strane utemeljena na povjerenju u Sjedinjene Američke Države i pretpostavci da će se hormuška kriza brzo riješiti te da je rast cijene nafte samo kratkoročni poremećaj. Međutim, neovisno o tom raspletu, izvjesno je da će cijena zlata i srebra nastaviti rasti. Pitanje je samo dinamike, koja će dijelom ovisiti i o tom raspletu. Oni koji će uložiti u investicijsko zlato bit će bolje pripremljeni za neželjene situacije u poslovanju, primjerice za situacije problema u likvidnosti. Za to vrijeme treba se pripremiti već danas i osigurati svoju imovinu, osobnu i obrtna sredstva koja vam stoje na poslovnim računima.

Primjećujete li neke posebnosti na hrvatskom tržištu?

– Ne bih mogao istaknuti neke ekskluzivne posebnosti koje bi naše tržište izdvojilo od ostatka svijeta, ali zamjetan je sve veći interes poduzetnika za kupnju investicijskog zlata.

U kojim se količinama zlato ovdje najčešće kupuje?

– Primarni su motivi za kupnju jasni i u cijelom su svijetu slični: zaštititi kupovnu moć od inflacije. Važno je istaknuti da su sve vidljiviji i dodatni motivi, posebno kod velikih igrača poput središnjih banaka i velikih financijskih institucija, a to je zaštita od monetarnog i geopolitičkog poretka. Količina kupljenog zlata naravno ovisi o kupovnoj moći pojedinih kupaca i jako se razlikuje: od kupnje više milijuna do kupnje u vrijednosti nekoliko stotina eura. 

Sadrzaj nastao u suradnji s drustvom Tetragram projekt

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