Investicijske kovine iznimno su likvidna imovina, superiorna većini

Ulaganje u investicijsko zlato oslobođeno je PDV-a, a izbjegavaju se i brokerske naknade, naknade fondova i porez na kamate na oročenu štednju. Kupljeno zlato, kao i srebro, u bilancu tvrtke unose se kao roba na skladištu

Rast cijena zlata neće jenjavati, pa tako ni zanimanje za ulaganje u tu vrlo traženu plemenitu kovinu. Brojni hrvatski građani prepoznali su isplativost takvog ulaganja, a i poduzetnici sve više uviđaju važnost i prednost kupnje zlata, iznosi Krunoslav Marčinko, predsjednik Uprave društva Tetragram projekt, jer doista imaju mnogo razloga da za takvu poslovnu odluku. Savjetuje stoga onim poduzetnicima koji tek razmišljaju o ulaganju u zlato da svakako razmotre brojne koristi novoga poslovnog iskoraka te skreće pozornost na činjenicu da je kupnja zlata, posebice u ovako promjenjivim gospodarskim vremenima, najsigurnije čuvanje imovine.

Zašto uglavnom fizičke osobe kupuju investicijsko zlato?

– U vremenu velikih političkih i ekonomskih nestabilnosti u kakvom živimo, dominirajuće inflacije i kontinuiranog pada vrijednosti gotovog novca, ulaganje u investicijsko zlato trebalo bi biti važno svima koji raspolažu sredstvima koja, da tako kažemo, stoje neiskorištena. Fizičke osobe su to uvelike prepoznale i pohranjuju svoju imovinu u novcu u investicijsko zlato, a tu bi mogućnost trebali razmotriti i iskoristiti i poduzetnici koji raspolažu novcem na svojim poslovnim računima kako bi ne samo sačuvali, već i uvećali vrijednost imovine. Osim što neutralizira učinak inflacije i osigurava vrijednost novca u slučaju nekih većih potresa na tržištu, ulaganje u zlato oslobođeno je plaćanja PDV-a. Ulaganjem u investicijsko zlato izbjegavaju se brokerske naknade za trgovanje, naknade za upravljanje investicijskim fondom, ulazne i izlazne naknade iz fonda, porez na kamate na oročenu štednju. Sva ta davanja umanjuju realni prinos takvih investicija. Zlato koje ste kupili ne povjeravate nekoj instituciji koja može njime i loše upravljati ili u najgorem slučaju ući u likvidaciju.

Čine li poduzetnike neodlučnima promjene cijene zlata koje su se dogodile nakon velikog skoka cijene potkraj prošle godine?

– Kada korekcije cijene zlata povežemo s prethodnim velikim skokom cijene zlata i srebra, one nisu iznenađujuće. Kao što ni sveukupne okolnosti koje nas okružuju nisu uobičajene na političkom i ekonomskom planu diljem svijeta. No, oscilacijama unatoč, cijena zlata nastavit će rasti. O tome se slažu velike ekonomske institucije s uvidom u procese koji možda u ovom trenutku još nisu u potpunosti razumljivi i vidljivi. Tako primjerice, banka J. P. Morgan procjenjuje da bi cijena zlata do kraja ove godine mogla dosegnuti razinu od 6000 do 6300 američkih dolara za uncu, a Deutsche Bank spominje iznos od čak 8000 dolara za uncu!

Mnoge poduzetnike zanima kako voditi zlato i srebro u bilanci tvrtke.

– ​Kupljeno zlato, kao i srebro, u bilancu tvrtke unose se kao roba na skladištu. Pri tome, kao što smo već napomenuli, neće se platiti porez na dodanu vrijednost, a ako se kupuje srebro, ono će već biti uračunano u cijenu te će se moći i odbiti prema sustavu poreza na dodanu vrijednost. Ako tvrtka kupi zlato i vodi ga u svojoj bilanci, u slučaju porasta cijene i njegove prodaje po višoj cijeni od nabavne nastaje obveza plaćanja poreza na dobit na iznos razlike. No ako vrijednost zlata u bilanci padne, tvrtka može svoje zalihe revalorizirati i time umanjiti porez na dobit ili prijaviti gubitak.

Može li se zlato upotrebljavati kao sredstvo isplate dobiti tvrtke?

– Kada se investicijsko zlato unese u bilancu tvrtke, moguće ga je upotrijebiti i kao sredstvo isplate dobiti ili predujma dobiti tvrtke. Prilikom isplate postoji zakonska obveza plaćanja poreza na profit, što je slučaj i kada se dobit isplaćuje u novcu. No, prednost je isplate u zlatu da poduzetnik odlučuje o njegovom povlačenju iz bilance tvrtke u tržišno najpovoljnijem trenutku za konverziju zlata u novac.

A kao osnova za kreditiranje?

– Kupnjom zlata ne samo da čuvamo vrijednost imovine, nego ga u slučaju potrebe za kratkoročnom likvidnošću poduzetnik ne mora prodavati, nego ga može zadržati u imovini tvrtke i iskoristiti ga kao osnovu za kreditiranje.

Gdje se može pohraniti zlato?

– Postoje mnoge opcije. Mogu ga pohraniti u prostorijama tvrtke ili u zasebnom trezoru ili sefu pod nadzorom treće strane, poput tvrtki kao što je Plemenit. Za pohranu u Plemenitovu sefu potpisuje se odgovarajući ugovor koji omogućava dostup pohranjenoj kovini u zasebnom sef-pretincu s ključem, a dostup se omogućava osobama koje poduzetnik za to ovlasti.

Kako ponovno unovčiti kupljeno zlato?

– Investicijske kovine iznimno su likvidna imovina, superiorna u odnosu na većinu druge imovine, recimo nekretnine. Zlatnici i srebrnjaci vodećih svjetskih kovnica lako se mogu pretvoriti u papirnate valute bilo gdje u svijetu. Plemenit omogućuje da se investicijsko zlato unovči u bilo kojem trenutku, brzo i sigurno, uz najmanju moguću naknadu.

Znači, kupnja zlata i srebra je dobra odluka za poduzetnike bez obzira na inflaciju i geopolitičke izazove?

– Kupnja zlata povijesno se potvrdila kao dugoročno najsigurnije ulaganje. Ako zlato kontinuirano kupuju velike poslovne banke i financijske institucije, logično je da to čine i poslovni subjekti, manji i veći. Osim osiguranja vrijednosti imovine, ponovimo da se plemenite kovine mogu iskoristiti kao zalog za kredit za kratkoročna sredstva, za isplatu dobiti ili se mogu ponovno pretvoriti u gotovinu i ostvariti zarada uz uobičajena porezna davanja na dobit tvrtke. Savjetujemo poduzetnicima da osiguraju svoju imovinu na vrijeme.

Što nas još čeka na tržištu zlata i plemenitih kovina?

– Ovakav do sada neviđen rast cijena zlata, i još veći koji je realno očekivati, odraz su velikih promjena u ekonomijama diljem svijeta, koje će se odraziti na sve nacionalne ekonomije, na svakoga tko tržišno djeluje. Trenutačno je cijela svjetska ekonomija s jedne strane utemeljena na povjerenju u Sjedinjene Američke Države i pretpostavci da će se hormuška kriza brzo riješiti te da je rast cijene nafte samo kratkoročni poremećaj. Međutim, neovisno o tom raspletu, izvjesno je da će cijena zlata i srebra nastaviti rasti. Pitanje je samo dinamike, koja će dijelom ovisiti i o tom raspletu. Oni koji će uložiti u investicijsko zlato bit će bolje pripremljeni za neželjene situacije u poslovanju, primjerice za situacije problema u likvidnosti. Za to vrijeme treba se pripremiti već danas i osigurati svoju imovinu, osobnu i obrtna sredstva koja vam stoje na poslovnim računima.

Primjećujete li neke posebnosti na hrvatskom tržištu?

– Ne bih mogao istaknuti neke ekskluzivne posebnosti koje bi naše tržište izdvojilo od ostatka svijeta, ali zamjetan je sve veći interes poduzetnika za kupnju investicijskog zlata.

U kojim se količinama zlato ovdje najčešće kupuje?

– Primarni su motivi za kupnju jasni i u cijelom su svijetu slični: zaštititi kupovnu moć od inflacije. Važno je istaknuti da su sve vidljiviji i dodatni motivi, posebno kod velikih igrača poput središnjih banaka i velikih financijskih institucija, a to je zaštita od monetarnog i geopolitičkog poretka. Količina kupljenog zlata naravno ovisi o kupovnoj moći pojedinih kupaca i jako se razlikuje: od kupnje više milijuna do kupnje u vrijednosti nekoliko stotina eura.

Sadrzaj nastao u suradnji s drustvom Tetragram projekt