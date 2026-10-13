Kartična potrošnja u Hrvatskoj premašila 3,2 milijarde eura

To je, prema podacima Global Paymentsa, 2,3 posto više nego u istom razdoblju lani. Istovremeno, e-commerce raste gotovo pet puta brže

Najnoviji podaci Global Paymentsa pokazuju rast kartične i online potrošnje, snažnu regionalnu dinamiku te razvijenu infrastrukturu za prihvat digitalnih plaćanja u Hrvatskoj

U prvih devet mjeseci 2026. godine u mreži Global Paymentsa u Hrvatskoj ostvareno je više od 3,22 milijarde eura kartične potrošnje, što je 2,3 posto više nego u istom razdoblju prošle godine te predstavlja 15 posto ukupne kartične potrošnje na prodajnim mjestima u Hrvatskoj. Prosječna vrijednost transakcije u mreži Global Paymentsa je dosegla 40,49 eura s trendom rasta.

U Zagrebu četvrtina kartične potrošnje, najbrže rastu kontinentalne županije

Grad Zagreb uvjerljivo je najveće pojedinačno tržište u promatranim podacima, s više od 828 milijuna eura kartične potrošnje, odnosno približno četvrtinom ukupne vrijednosti kartičnih transakcija u prvih devet mjeseci 2026. Vrijednost potrošnje u Zagrebu porasla je 3,9 posto, dok je prosječna vrijednost transakcije povećana s 37,80 eura na 40,38 eura.

Po ukupnoj vrijednosti kartičnih plaćanja slijede Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska i Istarska županija, dok najveće stope rasta dolaze iz kontinentalnog dijela Hrvatske. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji vrijednost kartičnih plaćanja povećana je 12,7 posto, u Požeško-slavonskoj 12,2 posto, a u Virovitičko-podravskoj 9,3 posto u odnosu na isto razdoblje 2025.

Kartična plaćanja pritom obuhvaćaju različite segmente svakodnevne potrošnje, od maloprodaje i goriva do ugostiteljstva i smještaja. Najveća vrijednost potrošnje zabilježena je u trgovinama raznovrsnom robom i hotelima, dok pojedine kategorije, poput parfumerija te drogerija i ljekarni, bilježe dvoznamenkasti rast.

E-commerce rastao 10,7 posto

Još snažniji rast bilježi e-commerce. Vrijednost online transakcija u prvih devet mjeseci dosegnula je gotovo 481 milijun eura, što predstavlja rast od 10,7 posto u odnosu na isto razdoblje 2025. Broj e-commerce transakcija porastao je za 7,1 posto, na 8,75 milijuna eura, dok je njihova prosječna vrijednost povećana na 54,94 eura.

Među kategorijama s najvećom vrijednošću e-commerce transakcija izdvajaju se turističke agencije te smještaj (hoteli, moteli i odmarališta), dok posebno snažan rast bilježe telekomunikacijske usluge, gdje je vrijednost online potrošnje povećana za više od 40 posto u odnosu na isto razdoblje 2025.

Podaci pokazuju da vrijednost online potrošnje raste gotovo pet puta brže od ukupne vrijednosti kartičnih plaćanja.

- Podaci za prvih devet mjeseci ove godine potvrđuju nastavak promjena u načinu na koji potrošači i poslovni subjekti koriste digitalna plaćanja. Dok ukupna vrijednost kartičnih plaćanja stabilno raste, znatno snažniju dinamiku vidimo u e-commerce sektoru i novim rješenjima za prihvat plaćanja. Za poslovne subjekte to znači da mogućnost jednostavnog, brzog i sigurnog plaćanja postaje sve važnija bez obzira na to odvija li se kupnja na fizičkom prodajnom mjestu ili online – istaknula je Olja Brkljačić, direktorica Global Payments Hrvatska.

Hrvatska iznad europskog prosjeka po gustoći platnih terminala

Razvoj kartičnih plaćanja prati i snažno razvijena infrastruktura za njihov prihvat. Prema analizi dostupnih europskih podataka, Hrvatska bilježi oko 40 platnih terminala na 1.000 stanovnika, nešto više od europskog prosjeka koji iznosi 39.

Na europskoj razini sve važniju ulogu imaju i mobilna plaćanja, a među digitalnim novčanicima prednjači Apple s 62 posto udjela, dok Google bilježi 34 posto.

Istodobno raste i korištenje novih tehnologija koje poslovnim subjektima omogućuju prihvat kartičnih plaćanja bez klasičnog POS terminala. U Hrvatskoj je putem SoftPOS rješenja, koje omogućuje prihvat beskontaktnih plaćanja izravno putem mobilnog uređaja, u prvih devet mjeseci 2026. obrađeno 11,21 milijun eura transakcija, odnosno 23 posto više nego godinu ranije.

- Razvoj plaćanja više nije vezan samo uz klasični POS terminal. E-commerce, mobilna plaćanja i rješenja poput SoftPOS-a poslovnim subjektima omogućuju prihvat plaćanja na sve većem broju prodajnih mjesta i kanala. Upravo će fleksibilnost, uz sigurnost i jednostavnost korištenja, imati važnu ulogu u daljnjem razvoju tržišta – zaključila je Brkljačić.