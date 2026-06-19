Od danas nova pravila za e-trgovce: Bez ovog gumba prijete kazne

Cilj europskog, a sada i domaćeg zakona jest olakšati potrošačima odustajanje od kupnje, baš kao što je lako zaključiti kupnju

Hrvatske internetske stranice od danas su obvezne poslovati po novim, znatno strožim pravilima, jer su na snagu upravo stupile ključne izmjene Zakona o zaštiti potrošača kojima se u domaće zakonodavstvo prenose tri važne direktive Europske unije.

Najveća i operativno najzahtjevnija novost za sve domaće internetske trgovce jest obveza uvođenja takozvanog gumba za jednostrani raskid ugovora.

Cilj europskog, a sada i domaćeg zakona jest olakšati odustajanje od kupnje, baš kao što je lako zaključiti kupnju. Ako potrošač robu može kupiti jednim klikom, mora je moći i vratiti u zakonskom roku od 14 dana u samo dva klika, bez traženja skrivenih poveznica, popunjavanja PDF obrazaca ili dugotrajnog dopisivanja s korisničkom podrškom.