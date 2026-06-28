Od Rimca do Thompsona: neobična godina za velike

Ove godine na prestižnu ljestvicu ušlo je 96 novih kompanija, najviše od pandemije, uz značajne promjene u strukturi

Posljednjih se nekoliko godina činilo da se lista 1000 najvećih sve više zatvara za nove ulaske. Nakon pandemijskog preslagivanja, broj novih članova padao je iz godine u godinu, pa su se u prošlogodišnjem izdanju među najveće uspjele probiti samo 63 tvrtke. Ovogodišnji poredak prekida taj trend: prema rezultatima za 2025. u elitni krug ušlo je čak 96 novih kompanija.

Malo zbog izdvajanja, malo zbog Thompsona

Ipak, to ne znači da svjedočimo valu nove generacije klasičnih poduzetničkih izazivača. Novopridošlice su znatno šarenije društvo. Iza njihovih rezultata krije se organski rast, specifične tržišne niše i AI rješenja, ali znatan dio ulazaka zapravo je rezultat korporativnih izdvajanja, velikih infrastrukturnih projekata, podružnica stranih tvrtki te energetskih i nekretninskih preslagivanja.

Najveće osvježenje na listi je TAPI Croatia Industries, koja se odmah s 90,9 milijuna eura prihoda pozicionirala na visoko 237. mjesto. Taj skok nije posljedica iznenadna tržišnog proboja, nego izdvajanja poslovanja s aktivnim farmaceutskim sastojcima iz Plive, najveće farmaceutske kompanije u Hrvatskoj. Ni druga po veličini pridošlica, Rijeka Gateway, nije iznenađenje. Taj golemi lučko-logistički projekt Maerska i ENNA-e, otvoren prošle godine, ostvario je 83,3 milijuna eura prihoda.