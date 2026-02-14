Nova pravila o kriptoimovini: Kripto ušao u zrelu fazu razvoja

Od 3500 tvrtki licenciranih prema starome režimu za pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom u EU novu licenciju, tzv. MiCA, dobilo je manje od pet posto. U Hrvatskoj još nijedna, ali hoće

Nakon stupanja na snagu Zakona o provedbi Uredbe o tržištima kriptoimovine (Markets in Crypto-Assets Regulation, MiCA) u srpnju 2024., od početka 2026. na snazi su i Pravilnik o sadržaju revizije pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom te Pravilnik o zaštiti imovine klijenata pružatelja usluga povezanih s kriptoimovinom. Pravilnicima se tako jače zaštićuje kriptoimovina ulagača i propisuje kako će poslovati društva koja će pružati kriptousluge u skladu s Uredbom MiCA. No trenutačno nema hrvatskih društava koja bi ponudila takvu uslugu, a prijelazno razdoblje u kojem se moraju uskladiti s pravilnicima traje do 1. srpnja ove godine.

Odgovor na kriptokolapse

Za Nikolu Škorića, osnivača i izvršnog direktora Electrocoina, stupanje na snagu dva pravilnika znači da je hrvatsko tržište kriptoimovine ušlo u fazu operativne i stvarne regulacije, ne samo formalnog usklađivanja s europskim propisima. Oni su praktična provedba MiCA-e na nacionalnoj razini, rekao je, pa Pravilnik o sadržaju revizije uvodi obvezu strukturirane, regulativno usmjerene revizije poslovanja pružatelja kriptousluga. Veli da nije riječ samo o provjeri financijskih izvještaja, nego i o provjeri usklađenosti s propisima, sustava upravljanja rizicima, internih kontrola i organizacijske strukture.