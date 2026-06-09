Wall Street porastao nakon oštrog pada u petak

Rast S&P 500 i Nasdaqa zahvaljuje se korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija. Jučer je S&P 500 indeks tehnološkog sektora porastao 1,5 posto.

Na Wall Streetu je u ponedjeljak S&P 500 indeks porastao, kao i Nasdaq, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija, nakon oštrog pada u petak.

Dow Jones indeks oslabio je 0,16 posto, na 50.786 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,30 posto, na 7.405 bodova, a Nasdaq 0,86 posto, na 25.929 bodova.

Rast S&P 500 i Nasdaqa zahvaljuje se korekciji cijena dionica tehnoloških kompanija. Nakon pada u petak za 5,8 posto, jučer je S&P 500 indeks tehnološkog sektora porastao 1,5 posto.

PHLX indeks poluvodičkog sektora skočio je, pak, 5,6 posto, nakon što je u petak potonuo više od 10 posto, što je bio njegov najveći dnevni pad od ožujka 2020. godine, pri čemu je s tržišta izbrisano više od 1.000 milijardi dolara vrijednosti.

- Čini se da su neki investitori procijenili da je, nakon oštrog pada u petak, dobra prilika za kupnju tehnoloških dionica. Nakon ovakvih padova, analitičari obično preporučuju kupnju - objašnjava Rick Meckler, partner u tvrtki Cherry Lane Investments.

Dodaje i to da je tržište već neko vrijeme vrednovano do savršenstva, ali da vremena zasigurno nisu savršena.

- U takvom okruženju, vidjet ćete uspone i padove, kao i strahovanja da su cijene dionica otišle previsoko - zaključuje Meckler.

Zahvaljujući euforiji u vezi razvoja umjetne inteligencije, tehnološki sektor, a posebice sektor proizvođača čipova već godinama predvodi po rastu na tržištu.

Stoga neki analitičari smatraju da su cijene dionica u tom sektoru previsoke, dok drugi smatraju da još ima prostora za rast cijena.

A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 10.373 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,58 posto, na 24.616 bodova, a pariški CAC 0,23 posto, na 8.199 bodova.

Na azijskim su burzama u utorak cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, jer se tehnološki sektor ponešto oporavio nakon oštrog pada prethodnih dana.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u plusu oko 1,5 posto, nakon jučerašnjeg pada od oko 2 posto.

Pritom su cijene dionica u Indiji, Šangaju, Japanu i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 4,1 posto, dok su u Hong Kongu i Australiji blago pale.

Cijene nafte pale

Osim tehnološkog sektora, u fokusu ulagača je kriza na Bliskom istoku. Nakon novih napada Izraela na Libanon u nedjelju, a potom Irana na Izrael, jučer se situacija smirila, pa se sve zaraćene strane suzdržavaju od novih napada.

Zahvaljujući tome, cijene su nafte pale. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros skliznula 0,88 posto, na 93,45 dolara, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio 1,23 posto, na 90,20 dolara.

Dolar oslabio

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta pala. Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 99,92 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 100,05 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skliznuo s jučerašnjih 160,35 na 160,20 jena. Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1545 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1530 dolara.