Addiko banci zlato, srebro i bronca na Native Advertising Awardsu

Jedno od najuglednijih međunarodnih natjecanja u području native oglašavanja i brendiranog sadržaja odražano je u Londonu

Addiko banka ostvarila je izniman uspjeh na prestižnoj dodjeli Native Advertising Awards, jednom od najuglednijih međunarodnih natjecanja u području native oglašavanja i brendiranog sadržaja, koja se prošlog tjedna održala u Londonu. Banka je u konkurenciji vodećih svjetskih medijskih kuća i brendova osvojila ukupno tri nagrade - zlato, srebro i broncu.

- Na ova tri priznanja u Londonu sam posebno ponosna jer odražavaju istinski timski rad agencija, medijskih partnera i zaposlenika Addiko banke i svo njihovo znanje i trud uloženo u ove projekte. Iznimno mi je drago što smo, u konkurenciji vrhunskih globalnih brendova i kampanja iz cijelog svijeta uspjeli dokazati da se i iz Hrvatske može stvarati sadržaj koji postavlja standarde u industriji. Obje kampanje nisu bile samo marketinški projekti, već iskrena misija da promijenimo način na koji društvo razgovara o financijama. Upravo tu autentičnost je prepoznala međunarodna publika – poručila je Mia Lasić, direktorica Digitalne prodaje, marketinga i korporativnih komunikacija.

Kampanja 'Glasno o novcu' zaslužila je čak dvije nagrade. Zlatnu nagradu u kategoriji Insights & Research Excellence odnijelo je istraživanje provedeno u partnerstvu s agencijom Tvoj Domagoj, a brončanu u kategoriji Best Cross-Channel Campaign višekanalni pristup kampanji realiziran u suradnji s CTA komunikacijama.

Platforma 'Glasno o novcu' pokrenuta je s jasnom društvenom misijom: razbiti tabu o razgovorima o novcu koji je duboko ukorijenjen u hrvatskoj kulturi. Istraživanje provedeno u sklopu kampanje pokazalo je da 71 posto građana u Hrvatskoj prepoznaje tabu oko novca i njegovu povezanost sa zavišću i sramom, dok 64 posto građana vjeruje da bi donosili bolje financijske odluke kada bi o novcu češće razgovarali s bliskim osobama. Na temelju tih uvida, Addiko banka se obvezala da će do 2028. godine povećati udio građana koji redovito razgovaraju o novcu, s trenutnih 41 posto na 56 posto.

Srebrna nagrada u kategoriji Best Small Budget Campaign pripala je kampanji Addiko banke 'Kraj improvizacije za mala i srednja poduzeća', realiziranoj u suradnji s News Barom, koja dokazuje da snažna komunikacijska ideja i kreativna izvedba mogu ostvariti izuzetan doseg i utjecaj, i bez velikih budžeta.

Uz nagrade, Addiko banka imala je i priliku sudjelovati u konferencijskom dijelu programa, gdje je pred međunarodnom publikom predstavila kampanju 'Glasno o novcu' pod nazivom 'Kako smo pretvorili tabu oko novca u nacionalni razgovor'.