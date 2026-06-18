PLIVA Hrvatska: Employer Partner certifikatom potvrdila HR izvrsnost

Above and Beyond certifikat dodjeljuje se kompanijama koje iznimne HR prakse potvrđuju kroz posebne kategorije razvoja organizacije

PLIVA Hrvatska ponovno je potvrdila visoku razinu kvalitete upravljanja ljudskim potencijalima i preuzela Employer Partner certifikat koji dodjeljuje SELECTIO Grupa, vodeća HR konzultantska grupacija u Hrvatskoj koja djeluje kao jedno mjesto za sve HR usluge. Istovremeno, PLIVA se svrstala među 10 posto najboljih Employer Partner kompanija te je stoga nositeljica prestižnog Above and Beyond certifikata.

Above and Beyond certifikat dodjeljuje se kompanijama koje iznimne HR prakse potvrđuju kroz posebne kategorije razvoja organizacije: 'Impact', 'Satisfaction', 'Inclusion', 'Innovation' i 'Future'. PLIVA Hrvatska posebno je prepoznata po inovativnosti i strateškoj usmjerenosti na budućnost.

Prostor za inovacije i razvoj liderstva

U kategoriji 'Innovation', PLIVA je pokazala da sustavno razvija organizacijsku kulturu koja potiče eksperimentiranje i otvorenost prema novim idejama. Inovativni pristup očituje se kroz projekte koji u kompaniji potiču suradnju među zaposlenicima, razmjenu znanja i razvoj kulture kontinuiranog unapređenja. Poseban fokus stavljen je na razvoj liderstva i uspješno upravljanje promjenama, pri čemu menadžeri kontinuirano jačaju svoje kompetencije kroz specijalizirane razvojne programe. Kao dodatni iskorak u digitalizaciji HR procesa, uveden je i 'AskHR' AI chatbot, zamišljen kao prva točka kontakta zaposlenicima i menadžerima za brzo i učinkovito dobivanje odgovora na HR pitanja.

Fokus na budućnost, ravnopravnost i dobrobit zaposlenika

U području 'Future', PLIVA Hrvatska istaknuta je zbog strateškog pristupa razvoju talenata i kompetencija potrebnih za budućnost poslovanja. Kompanija kontinuirano ulaže u usavršavanje zaposlenika, prekvalifikacije i razvoj karijera, uz aktivnu suradnju s obrazovnim institucijama i sustavno upravljanje znanjem koje osigurava dugoročnu održivost poslovanja.

Snažan fokus na zdravlje, sigurnost i dobrobit zaposlenika pokazuje dugoročnu predanost održivom i uključivom radnom okruženju. Provode se jedinstvene inicijative poput „Pop-up ambulanti“ i Program pomoći zaposlenicima/Employee Assistance Program.

PLIVA Hrvatska ove je godine ponovno potvrdila i status nositelja Equal Pay Champion certifikata, čime je pokazala predanost načelu jednake plaće za jednak rad. Sustavan pristup transparentnosti i pravičnosti plaća, potvrđen kroz certifikacijski proces, kompaniji istodobno pruža snažnu osnovu za usklađivanje s kriterijima Direktive o transparentnosti plaća.