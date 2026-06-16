Biznis i politika
Ništa od prodaje pošte u Branimirovoj, država odustala od kupnje
16. lipnja 2026.
Od kupnje su odustala dva ministarstva, a Hrvatska pošta zgradu sada želi zadržati za vlastito poslovanje
Prema Strategiji upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, koja je predstavljena početkom ove godine, među prostorima za koje je država iskazala interes našla se i bivša zgrada Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu. Zamisao je bila da je država preuzme i u nju smjesti dio svojih tijela te tako smanji izdatke za najam poslovnih prostora. Međutim, samo nekoliko mjeseci poslije, od te se ideje odustalo.
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