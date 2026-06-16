Ništa od prodaje pošte u Branimirovoj, država odustala od kupnje

Od kupnje su odustala dva ministarstva, a Hrvatska pošta zgradu sada želi zadržati za vlastito poslovanje

Prema Strategiji upravljanja državnim nekretninama i pokretninama, koja je predstavljena početkom ove godine, među prostorima za koje je država iskazala interes našla se i bivša zgrada Hrvatske pošte u Branimirovoj ulici u Zagrebu. Zamisao je bila da je država preuzme i u nju smjesti dio svojih tijela te tako smanji izdatke za najam poslovnih prostora. Međutim, samo nekoliko mjeseci poslije, od te se ideje odustalo.